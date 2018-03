EANS-Adhoc: Klöckner & Co SE beabsichtigt Erwerb von Macsteel Service Centers USA

19.01.2011

Duisburg, 19. Januar 2011 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat eine grundsätzliche Übereinkunft über den Erwerb der Macsteel Service Centers USA, Inc. ("Macsteel") mit dem Verkäufer Macsteel Global B.V. erzielt.

Macsteel ist mit seinen 30 Standorten eines der führenden Stahl Service Center-Unternehmen in den USA. Im Jahr 2010 hat Macsteel einen Umsatz von ca. 1,3 Mrd. US-Dollar erzielt und beschäftigt 1.183 Mitarbeiter. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer erfolgreichen Due Diligence, der Zustimmung des Aufsichtsrates der Klöckner & Co SE sowie der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen. Mit einem Abschluss des Kaufvertrages und der Transaktion wird zu Beginn des zweiten Quartals 2011 gerechnet.

Mit dem geplanten Erwerb der Macsteel wird Klöckner & Co SE seine Marktposition durch mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes in den USA deutlich stärken und das Produkt- und Serviceangebot über den Ausbau des wertschöpfungsintensiveren Stahl Service Center-Geschäfts erweitern.

