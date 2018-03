Charity Dinner & Show im Arcotel Wimberger - Prominenz serviert!

Elisabeth Engstler, No Problem Orchestra, Weinauktion

Wien/Salzburg (TP/OTS) - Die Chefköche des Wiener Arcotel

Wimberger bereiten Freude: Zugunsten von Global Family und dem Therapiezentrum Weidenhof wird am 24. Februar 2011 kräftig aufgekocht. Ein Dutzend Promis wie Gerold Rudle, Ulla Weigerstorfer, Martina Rupp, Tini Kainrath oder Waterloo wechseln an diesem Abend zum Servicepersonal und servieren Gerichte vom Feinsten. Dieter Chmelar wird mit Marie-Christine Giuliani eine Weinauktion mit prominent signierten Magnumflaschen der neun Pannobile Winzer moderieren! Musikalische Umrahmung: Lisi Engstler und das No Problem Orchestra.

Global Family ist eine touristische Hilfsorganisation die Familien Urlaube organisiert, für die das Leben nicht normal verläuft. 60 Hoteliers haben so innerhalb von drei Jahren 300 Familien, Gewaltopfern, Alleinerzieher unter der Armutsgrenze oder unheilbar kranken Kindern und ihren Eltern möglichst unbeschwerte Ferien geschenkt.

Schön, wenn man Freude schenken kann. Das dachten sich auch die Chefköche des Arcotel Wimberger in Wien, und stellen in diesem Sinne ein Gala Dinner für den guten Zweck auf die Beine. Unterstützt werden sie dabei von zahlreichen Prominenten, die an diesem Abend als Kellner(innen) fungieren: Zugesagt haben beispielsweise Kabarettist Gerold Rudle, ORF- Lady und Sängerin Elisabeth Engstler, Sängerin und Song-Contest-Anwärterin Eva K. Anderson oder die Opernstimme LeoT. Ein weiteres Highlight auf dem Programm ist die von Dieter Chmelar moderierte Auktion von Magnum-Qualitätsweinen, gesponsert von den Pannobile - Winzern die auch für die Weinbegleitung des Dinners sorgen. Der Erlös dieses Abends geht zu gleichen Teilen an das Therapiezentrum Weidenhof sowie an Global Family Charity Resort.

Tickets bei www.oeticket.com um 99,- Euro beinhalten Sektempfang, 7-Gänge-Gourmetmenü, Show und Weinbegleitung. Tel. Reservierung: 01 / 96 0 96.

