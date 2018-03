Shopbop.com bringt neue Funktionen auf seiner Internationalen Webseite heraus

Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Das webbasierte Modeunternehmen für Frauen Shopbop.com

(http://www.shopbop.com/?extid=SN_release_Jan11), weltweit führende

Online-Boutique für Frauen, hat bekanntgegeben, dass man neue und innovative Funktionen auf der eigenen Webseite herausbringen werde, die dazu entwickelt wurden, den Einkauf für ihre weltweiten Kunden noch einfacher zu gestalten. Zu den speziell abgestimmten Merkmalen gehört die Option, in zwölf verschiedenen Währungen einzukaufen ebenso wie die Möglichkeit, seine Rechnung zu begleichen und in sechs Sprachen mit dem Kundenservice Kontakt aufzunehmen: Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch und Koreanisch, so dass die Kunden ihre Shopping-Erlebnisse auf sich persönlich abstimmen können.

Als weltbekannte Modequelle mit mehr als 400 verschiedenen Designerlabeln, bietet Shopbop.com

(http://www.shopbop.com/?extid=SN_release_Jan11) umfassende

Einkaufsmöglichkeiten für alles, was eine Frau in ihrem Kleiderschrank haben sollte, von der Jeans bis zur Bademode, von Kleidern bis zu Schuhen. Im Jahr 2009 führte Shopbop den kostenlosen weltweiten Versand innerhalb von drei Tagen oder weniger ein, eine der vielen verschiedenen Massnahmen, mit denen das bewährte und weltweit bekannte Modehaus sein Engagement für seine Kunden weltweit unter Beweis stellte.

"Frauen aus der ganzen Welt wenden sich an uns wegen der neuesten Mode von bekannten und aufstrebenden Designern, wegen spannender redaktioneller Beiträgen, exklusiven Produkten und unseres aussergewöhnlichen Kundenservice", sagt Shopbop Head of International Marketing Karen Grajwer. "Der kostenlose Versand innerhalb von drei Tagen auf der ganzen Welt war unser erster Schritt hin zu unserem Ziel, den besten Service anzubieten. Unser Ziel ist es weiterhin, das einfachste und genussvollste Shopping-Erlebnis zu bieten, wo auch immer unser Kunde wohnt."

Mit Geschäftssitz in Madison, WI, ist Shopbop.com eine der führenden Online Shopping-Destinationen für modebewusste Frauen auf der ganzen Welt, der alles bietet, was eine Frau heute für ihre Garderobe benötigt, von trendigen Tragetaschen (http://www.shopbop.co m/bags-totes/br/v=1/2534374302055237.htm?all&extid=SN_release_Jan11) und Designerstiefeln (http://www.shopbop.com/shoes-boots/br/v=1/25343 74302112432.htm?all&extid=SN_release_Jan11) bis hin zu weissen Kleidern (http://www.shopbop.com/dresses-whitedress/br/v=1/2534374302 091631.htm?all&extid=SN_release_Jan11) und Designerbademode (http://w ww.shopbop.com/clothes-swimwear/br/v=1/2534374302024726.htm?all). Shopbop bietet eine umfassende Sammlung von Designer-Kleidung und Accessoires, passend für jeden Stil (http://www.shopbop.com/ci/3/lp/ shopby-shopyourstyle.html?extid=SN_release_Jan11) und jede Gelegenheit (http://www.shopbop.com/ci/3/lp/shopby-occasions.html). Shopbop.com bietet mehr als vierhundert Top-Designerlabel darunter Milly (http://www.shopbop.com/milly-dresses/br/v=1/2534374302063590.h tm?all&extid=SN_release_Jan11), Jeffrey Campbell (http://www.shopbop.com/jeffrey-campbell/br/v=1/2534374302117231.htm?all&extid=SN_release_Jan11), D&G (http://www.shopbop.com/dg/br/v=1/2534374302181730.htm?all&extid=SN_release_Jan11), Cynthia Vincent (http://www.shopbop.com/twelfth-st-cynthia-vincent/br/v=1/2534374302023949.htm?all&extid=SN_release_Jan11), Rebecca Minkoff (http://www.shopbop.com/rebecca-minkoff-bags/br/v=1/2534374302039657.htm?all&extid=SN_release_Jan11), M Missoni (http://www.shopbop.com/missoni/br/v=1/2534374302154911.htm? all&extid=SN_release_Jan11), und Madewell (http://www.shopbop.com/madewell-clothes/br/v=1/2534374302155632.htm?all&extid=SN_release_Jan11). Shopbop.com ist Teil des Amazon.com Inc. (AMZN ) Konzerns.

