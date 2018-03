Diva Ehrenpreis an Michel Piccoli / Sat 1 mit großem "Stars & Stories" Spezial zur DIVA

München (ots) -

Mit Michel Piccoli zieht am 25. Januar 2011 bei der 21. DIVA - Deutscher Entertainment Preis ein europäischer Hochkaräter in die "Hall of Fame" der DIVA ein. Schauspiellegende Michel Piccoli wird mit dem DIVA Lifetime Achievement Award geehrt. Diese Auszeichnung zählt zu den Höhepunkten der glamourösen DIVA Verleihung im Bayerischen Hof in München. In über 220 Filmen hat Michel Piccoli, einer der bedeutendsten Schauspieler Frankreichs, mit Weltruhm brilliert. Vom Liebhaber bis zum eiskalten Mörder faszinierte er u.a. neben Brigit Bardot in "Die Verachtung" (1963), neben Romy Schneider in "Das Mädchen und der Kommissar" (1970) oder in "Die Spaziergängerin von Sans-Souci" (1982). Der Film "Duell ohne Gnade (1983)" mit Michel Piccoli in der Hauptrolle wurde mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Im Dezember 2010 feierte der Filmstar seinen 85. Geburtstag und denkt noch nicht ans Aufhören. Sein neuester Film "Francesco und der Papst" mit ihm in der Papst-Rolle startet Ende April in den deutschen Kinos. Der DIVA Lifetime Achievement Award wird jährlich an Persönlichkeiten vergeben, die dem Publikum mit ihrem Schaffen unvergesslich bleiben werden. Das waren in den letzten Jahren u.a. Sir Roger Moore, Hildegard Knef, Lauren Bacall, Juliette Greco, Sir Peter Ustinov, Maximilian Schell, Alain Delon, Mario Adorf oder auch Vico von Bülow. Für die DIVA 2011 gibt es bereits eine Menge prominenter Gästezusagen wie Christiane Hörbiger, Arthur Cohn, Michael "Bully" Herbig, Hannes Jaenicke, Gottfried John, Sibel Kekilli, Unheilig, Ralph Siegel, Herbert Knaup, Joachim Krol, Klaus Meine, Sunnyi Melles, Gudrun Landgrebe, Franziska van Almsick, Alexandra Neldel, Lisa Martinek, Mariella Ahrens, Till Brönner, Minh-Khai Phan-Thi, Minu Barati-Fischer, Hardy Krüger jr., Anna Fischer und Joseph Vilsmaier. Auch Staatsminister Siegfried Schneider, CEO Thomas Ebeling ProSiebenSat 1, SPIO Präsident Steffen Kuchenreuther und Andreas Bartl, Vorstand der ProSiebenSat 1 Media AG sind Gäste der DIVA. Die Schirmherrschaft des Galaabends übernimmt wieder der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, moderiert wird die Veranstaltung von Mirjam Weichselbraun. TV Partner Sat 1 strahlt am 27. Januar 2011 eine Zusammenfassung der DIVA mit einem "Stars & Stories" Spezial aus. Ermöglicht wird der Galaabend im Bayerischen Hof in München durch die Veranstalter Great Moments Verlag und Constantin Entertainment GmbH, den Titelsponsor "Deutsche Telekom", Shuttlepartner "BMW Niederlassung München" sowie durch die Unterstützung zahlreicher weiterer Firmen der Entertainment-Industrie. Weitere Informationen unter www.diva-award.de

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS

Karl-Weinmair-Str. 6 - 80807 München

Tel.: +49-89-356 124-88

Fax: +49-89-356-124-85

diva @ zierercom.com