Welle neuer Bürger sucht nach radikaler Lebensveränderung bei der Föderation von Damanhur

Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Foto ( http://www.da manhur.org/index.php/component/content/article/25/1758-images-)

Eine enthusiastische Antwort auf New Life, den Aufruf an neue Bürger, in die spirituelle Öko-Gesellschaft von Damanhur im Norden Italiens zu ziehen, steht für das wachsende Bedürfnis nach einer nachhaltigen Lebensveränderung.

Die Föderation von Damanhur, (http://www.damanhur.org) am Fusse der Voralpen in Norditalien gelegen, ist eine Forschungsstätte für die Zukunft der Menschheit, basierend auf ethischen und spirituellen Werten, mit ihrer eigenen Komplementärwährung, Verfassung, Schulen, Tageszeitungen, einem integrierten medizinischen Zentrum und Forschungslabors. Damanhur hat sich weltweit einen Namen gemacht, weil seine Bürger die Tempel der Menschheit erbaut haben ( http://www.thetemples.org), eine zeitgenössische Kathedrale unter der Erde, die der spirituellen Erweckung der Menschheit dient und von vielen Besuchern als das "Achte Weltwunder" bezeichnet wird. ( http:/ /www.dailymail.co.uk/news/article-495538/Eighth-wonder-world-The-stun ning-temples-secretly-carved-ground-paranormal-eccentric.html)

Das Projekt New Life bietet die Möglichkeit des völligen Eintauchens als Bürger in Damanhur, das beim ersten Mal auch auf vorübergehender Basis möglich ist. Seit die erste Botschaft am 26. September 2010 in die Welt gesandt wurde, haben mehr als 1.000 Menschen Interesse an New Life bekundet, und aktuell kommen gerade 160 Menschen in Damanhur an, um an dem Projekt teilzunehmen. Viele neue Bürger sind bereits angekommen, und man rechnet in den kommenden Monaten mit weiteren.

Diese neuen Bürger bringen während der Phase intensiver gesellschaftlicher Transformation frische Energie und Innovation nach Damanhur. Die neuen Bürger selbst profitieren von einer direkten Lernerfahrung in Bezug auf das Leben in einer Kommune und das aktive Gestalten einer neuen Gesellschaft, basierend auf Solidarität, Respekt vor der Natur und der Umwelt, spirituellem Bewusstsein und Kreativität. New Life ist ein Test in Bezug darauf, wie Damanhur mit Vielfalt umgeht, denn die neuen Teilnehmer stammen aus 20 verschiedenen Ländern Europas und der Welt.

Die Werte von Damanhur ziehen immer mehr Menschen an, die die Bedeutung von gerechtem und nachhaltigem Leben in einer Kommune erkannt haben. Damanhur wurde vom Global Settlements Forum der Vereinten Nationen als Modell für eine nachhaltige Zukunft ausgezeichnet und für die Verkörperung der Werte der Erd-Charter anerkannt, der Erklärung der Prinzipien der Förderung von gemeinschaftlichem Leben, Menschenrechten und ökologischer Integrität. Damanhur ist auch im Global Ecovillage Network aktiv.

