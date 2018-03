5000 Mitglieder der Pensionistenklubs waren Gäste bei Holiday on Ice

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags, Marianne Klicka, lobte am Dienstagnachmittag im Namen der Stadt Wien 5000 Mitglieder der Pensionistenklubs in der Wiener Stadthalle im Rahmen eines Besuches der Eisrevue für deren Klubtreue. In ihrer Rede bedankte sie sich auch bei den BezirksvorsteherInnen sowie bei sämtlichen KlubbetreuerInnen für ihr großartiges Engagement.

Die Pensionistenklubs der Stadt Wien sind seit 65 Jahren Treffpunkte für Unterhaltung und Geselligkeit

2011 gilt es auch das 65jährige Jubiläum der Pensionistenklubs zu feiern.In den letzten Jahrzehnten wurde das so beliebte Angebot auf 172 Pensionistenklubs verstreut über ganz Wien ausgebaut. Die Klubs bieten von Oktober bis April den Wiener SeniorInnen Freizeitaktivitäten (Ausflüge, Sommerfrische, Klubreisen) und ein vielfältiges Kulturprogramm (Theaterabo, Quartett). Die Palette reicht von der kostenlosen Wiener Kaffeejause, Karten- und Brettspielen, Musikveranstaltungen und Festen bis hin zu kreativem Gestalten und interessanten Vorträgen. Über 17 000 Besucherinnen und Besucher nützen diese beliebten Einrichtungen.15 Standorte sind als SeniorInnentreffs mit einer eigenen Internetstation ausgebaut, 19 Klubs sind auch ganzjährig geöffnet.

Ein vor kurzem vorgestelltes Projekt des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser für BesucherInnen ist "Der Gesunde Klub". Präsidentin Klicka wies hinsichtlich der gesundheitsförderlichen Aktivitäten im Klub neuerlich verstärkt darauf hin, dass es für den ersten Schritt in ein gesünderes Leben nie zu spät sei. "SeniorInnen bekommen zum Beispiel in den Trainingseinheiten ein Gefühl dafür, wie gut Bewegung für das persönliche Wohl ist", betonte Klicka ferner. Dieses Gefühl soll nach ihren Worten für die BewohnerInnen der lebenswertesten Stadt der Welt so lange wie möglich dauern.

Holiday on Ice zeigt diesmal spektakuläre Show "Tropicana"

Landtagspräsidentin Klicka wünschte den SeniorInnen zur Holiday on Ice - Vorstellung am Ende ihrer Begrüßungsrede gute Unterhaltung und viel Freude. Die Aufführungen von Holiday on Ice haben in Wien eine langjährige Tradition. Das Show-Programm mit dem Titel "Tropicana" bietet diesmal vor einer riesigen Videowall -wie es der Veranstalter wörtlich bezeichnet- ausgelassene Stimmung, viele bunte Kostüme und Eiskunstlauf in höchster Perfektion. Die teilweise sehr spektakulären Tanzeinlagen sind noch bis 30. Jänner 2011 in der Wiener Stadthalle zu sehen

