27. Jänner 2011 - Info-Abend "Berufsbegleitend studieren" an der FH Technikum Wien

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 27. Jänner, können sich Interessierte ab 18.00 Uhr über das berufsbegleitende Bachelor-Studienangebot der FH Technikum Wien informieren.

Beruf & Studium kombinieren

Die betreffenden vier berufsbegleitenden Bachelor-Studiengänge Elektronik/Wirtschaft, Informations- und Kommunikationssysteme, Internationales Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftsinformatik werden inhaltlich im Einzelnen vorgestellt. Darüber hinaus gibt es auch Informationen zur Vereinbarkeit von Studium und Berufstätigkeit, zur Möglichkeit, ohne Matura zu studieren, und zum Quereinstieg in ein höheres Semester.

Der Info-Abend findet an der FH Technikum Wien, Höchstädtplatz 5, 1200 Wien, statt. Interessierte werden gebeten sich unter www.technikum-wien.at/termine anzumelden.

Weitere Termine sind am 17. Februar und am 17. März geplant.

Fachhochschule Technikum Wien

Mit über 4.100 AbsolventInnen und mehr als 2.500 Studierenden sowie derzeit 11 Bachelor- und 16 Masterstudiengängen ist die FH Technikum Wien die größte rein technische Fachhochschule in Österreich. Das wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxisnahe Studienangebot ist vielfältig und individuell kombinierbar. Die Studiengänge werden in Vollzeit- und/oder berufsbegleitender Form sowie als Fernstudium angeboten. Neben einer qualitativ hochwertigen technischen Ausbildung wird an der FH Technikum Wien auch großer Wert auf Sprachausbildung sowie wirtschaftliche und persönlichkeitsbildende Fächer gelegt. Sehr gute Kontakte zu Wirtschaft und Industrie eröffnen den Studierenden bzw. AbsolventInnen beste Karrierechancen. Die FH Technikum Wien wurde 1994 gegründet und erhielt im Jahr 2000 als erste Wiener Einrichtung Fachhochschulstatus. Sie ist ein Netzwerkpartner des Fachverbandes der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). www.technikum-wien.at

