BZÖ übermittelt Toyota Frey Liste für mögliche Autospenden

Hainzl-Bonus auch auf unterstützungswürdige ehrenamtliche Vereine ausweiten

Graz (OTS) - Der steirische BZÖ-Chef Abg. Gerald Grosz übermittelte heute Toyota Frey GmbH eine Auswahl unterstützungswürdiger Vereine aus der Steiermark. Wie gestern angekündigt wurde, werde Toyota Frey die "80.000 Euro Luxuslimousine" dem steirischen ÖVP-Wirtschaftskammerpräsidenten Ulfried Hainzl kostenlos zur Verfügung stellen, nachdem Medien und das BZÖ heftige Kritik an dem Autokauf der Wirtschaftskammer im Autohaus des Präsidenten kritisiert hatten.

Weiters forderte Grosz heute Hainzl auch auf, auf die Nutzung des von Toyota Frey zur Verfügung gestellten Autos zu verzichten. "Hainzl könnte hier in seiner Amtszeit erstmals etwas Nützliches tun. Es wäre eine schöne Geste, wenn Hainzl dieses Auto auch einer freiwilligen Organisation zur Verfügung stellt und selbst auf einen Dienstwagen verzichtet. Angesichts der von ihm selbst ins Treffen geführten Umweltprobleme in Graz könnte der Herr Präsident in Zukunft mit einem Dienstfahrrad einen tatsächlichen Beitrag zur Umwelt in Graz leisten", so der steirische Bündnischef.

Neben Tierschutzorganisationen, Behinderteneinrichtungen, Pflegevereinen, Jugend - und Kindereinrichtungen nannte der steirische BZÖ-Chef auch "alle steirischen Feuerwehren".

Nachfolgend eine Auswahl der Hilfsorganisationen, welche sich sicher über einen kostenlos zur Verfügung gestellten Kraftwagen von Toyota Frey freuen würden:

Tierschutzhaus Arche Noah - Aktiver Tierschutz Steiermark

Neufeldweg 211, 8041 Graz

Steiermärkischen Blinden- und Sehbehindertenverband

Augasse 132, 8051 Graz

Österreichischer Zivil-Invalidenverband Landesgruppe Steiermark Triesterstrasse 388, 8055 Graz

Dachverband DIE STEIRISCHE BEHINDERTENHILFE

Franz-Josef-Strasse 3a, A-8200 Gleisdorf

Verein Initiativ für behinderte Kinder und Jugendliche

Alberstraße 8/1, 8010 Graz

Verein Tagesmütter Graz-Steiermark

Keesgasse 10/I, 8010 Graz

Steirischer Landesverband der Gehörlosenvereine im Österreichischen Gehörlosenbund

Grabenstrasse 168, 8010 Graz

AGAPE Nächstenliebe - Gemeinnütziger Verein zugunsten kranker, behinderter und sozial bedürftiger Kinder

Kaiser-Franz-Josef-Kai 40, 8010 Graz

Behinderten- u Pflegebedürftigenverein Steiermark

Keplerstraße 105, 8020 Graz

Steirische Vereinigung für Menschen mit Behinderung (STVMB) Alberstraße 8/1

8010 Graz

Pflegeelternverein Steiermark Kinder- und Jugendförderung Kaiser-Franz-Josef-Kai 2/4

A-8010 Graz

alle steirischen Freiwilligen Feuerwehren

