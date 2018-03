EANS-Stimmrechte: Balda AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Die Octavian Special Master Fund, LP, New York, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 18.01.2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Balda AG, ISIN:

DE0005215107, WKN: 521510, Bergkirchenerstrasse 228, 32549 Bad Oeynhausen, Deutschland am 13.01.2011 die Schwelle von 3 Prozent der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 3,07 Prozent (1.810.332 Stimmrechte von insgesamt 58.890.636 Stimmrechten) beträgt.

In ihrer Mitteilung hat die Octavian Special Master Fund, LP ergänzend ausgeführt, dass ihr vorgenannter Stimmrechtsanteil der Octavian Advisors, LP gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 WpHG, der Octavian Global Partners, LLC (die Octavian Advisors, LP kontrolliert) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 i. V. m. Satz 2 WpHG und Herrn Richard Hurowitz (der Octavian Global Partners, LLC kontrolliert) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 i.V.m. Satz 2 WpHG zugerechnet wird. Herr Hurowitz, Octavian Global Partners, LLC und Octavian Advisors, LP haben die Überschreitung der 3 %-Schwelle bereits in gesonderten Mitteilungen während der ersten Januarwoche 2011 gemeldet.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Balda AG Bergkirchener Str. 228 D-32549 Bad Oeynhausen Telefon: +49 (0) 5734 9 22-0 FAX: +49 (0) 5734 922-2747 Email: info @ balda.de WWW: http://www.balda.de Branche: Elektronik ISIN: DE0005215107 Indizes: CDAX, Prime All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Clas Röhl

Tel.: +49 (0) 5734 922-2728

croehl@balda.de