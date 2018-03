Erste Olympische Jugend-Winterspiele werden 2012 in Innsbruck stattfinden

Mayrhofen (TP/OTS) - Innsbruck wird 2012 Schauplatz der erstmals abgehaltenen Olympischen Jugendwinterspiele. ÖOC-Präsident Dr. Karl Stoss präsentierte sie am ÖHV-Hotelierkongress vor zahlreichen Hoteliers.

Den Auftakt des dritten Tages des ÖHV-Hotelierkongresses 2011 in Mayrhofen machte Jugendforscher Manfred Zentner. In seinem Referat skizzierte er die sich rasch verändernden Rahmenbedingungen, unter denen Jugendliche heute aufwachsen: Lebensstile, die die Gruppenidentität prägen, die Renaissance des Materialismus, Körperkult und Gesundheit sind Werte, die unter den jungen Menschen heute Konjunktur haben. "Szenen sind thematisch fokussierte Netzwerke", fasst Zentner seine Botschaft an die Tourismuswirtschaft zusammen, sich verstärkt mit dem Lebensumfeld der jungen Generation auseinanderzusetzen.

15 Disziplinen, 63 Bewerbe, 1.000 Athleten

Zentner bereitete damit thematisch den Boden für den Auftritt für den Präsidenten des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC), den Generaldirektor der Casinos Austria, Dr. Karl Stoss. Dieser präsentierte einen Ausblick auf die ersten Youth Olympic Winter Games, die vom 13. bis 22. Januar 2012 in Innsbruck, Seefeld und Kühtai ausgetragen werden. Innsbruck ist damit die erste Stadt weltweit, die bereits zum dritten Mal Olympische Spiele austragen darf. Erwartet werden rund 1.000 Athleten im Alter von 14 bis 18, die in 63 Medaillenbewerben in 15 Disziplinen antreten. "Besonderes Augenmerk legen wir auf das begleitende Kulturprogramm, das vor allem die olympischen Werte vermitteln soll", so Stoss, "neben einem Medienlabor, verschiedenen Kulturveranstaltungen und Events werden die Jugendlichen die Gelegenheit haben, Sportlegenden zu treffen."

Stoss sieht in den Ersten Olympischen Winterspielen für Jugendliche eine hervorragende Chance für Innsbruck, das Land Tirol und Österreich, sich weit über die Grenzen des Landes hinaus bei Jugendlichen in aller Welt einen Namen zu machen. Das Gesamtbudget für die Veranstaltung beziffert er mit 23,7 Mio. Euro. Dieses Budget wird zu jeweils 5 Mio. Euro von der Stadt, Land und Bund sowie vom ÖOC aufgebracht. Den Rest finanzieren Sponsoren. "So günstig bekommt Österreich mit Sicherheit nicht mehr so rasch eine Sport-Großveranstaltung mit weltweiter Bedeutung", ist Stoss überzeugt.

