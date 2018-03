EANS-News: MAX21 Management und Beteiligungen AG / Privater Postdienstleister südmail geht mit Briefportal von pawisda systems GmbH online

Weiterstadt, 19. Januar 2011. pawisda systems GmbH (Düsseldorf/Weiterstadt), eine Beteiligung der MAX21 Management und Beteiligungen AG, entwickelt das neue Online-Briefportal für den privaten Briefdienstleister südmail GmbH aus Weingarten bei Ravensburg. Dieser Auftrag bestätigt einmal mehr die führende Rolle der pawisda bei der Ausrüstung deutscher Postdienstleister mit Online-Briefportalen.

Ab sofort können südmail-Kunden ihre Briefe noch schneller und günstiger versenden. Der "südmail onlinebrief" wird ganz bequem im Büro oder zu Hause am Computer aufgegeben und per Mausklick versendet.

"Das neue Online-Briefportal ist für Geschäfts- und Privatkunden gleichermaßen interessant. Zeit und Kosten werden gespart, weil südmail das Drucken, Kuvertieren, Frankieren und - wie gewohnt - die persönliche Zustellung der Briefe übernimmt", sagt südmail-Geschäftsführer Thomas Reiter.

Die elektronische Schriftkommunikation ermöglicht den Kunden ein hohes Einsparpotenzial. Nach einmaliger Anmeldung unter www.suedmail.de können Privat-und Geschäftskunden ihren Brief im Online-Portal von jedem Internetzugang aus hochladen und versenden. Das Dokument wird von südmail nach individuellen Angaben ausgedruckt, kuvertiert, frankiert und dem Empfänger zugestellt. Zudem garantiert die verschlüsselte und schnelle Datenübermittlung durch die pawisda-Systemlösung höchste Sicherheit.

"Der elektronische Briefkasten schafft klare Kundenvorteile. Das pawisda-Briefportal ist die einfache und kostengünstige Auslagerung der Briefpost. Wir freuen uns, dass südmail auf unsere Expertise im Bereich digitales Postmanagement setzt", erklärt Oliver Kremers, Vertriebs- und Marketing-Chef von pawisda.

Zurzeit begleitet die pawisda mit Portal-Lösungen zahlreiche Logistik- und Postdienstleister auf ihrem Weg in das Zeitalter des elektronischen Briefs. pawisda-Briefportale sind schon jetzt bei vielen namhaften Unternehmen erfolgreich im Einsatz. Neben südmail wurden unter anderem auch Portale für private Postdienste in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Nürnberg und Saarbrücken entwickelt.

Die MAX21 AG hält an der pawisda systems GmbH 39,6% der Anteile.

Über pawisda

pawisda systems GmbH mit Sitz in Weiterstadt ist eines der führenden und international operierenden System- und Servicehäuser im Bereich des digitalen Post- und Mailmanagements.

pawisda bietet heute modernste server- und portalgestützte System- und Dienstleistungslösungen, die der traditionellen physikalischen und papiernen Post den Eintritt in das elektronische Zeitalter ermöglichen. Die im eigenen Hause entwickelten anspruchsvollen Softwarelösungen und Dienstleistungskonzepte der L-Vin-Produktgruppe sind hierbei ein integraler Bestandteil der zukunftsträchtigen Hybridpost und somit ein Schlüsselfaktor für die kosten-, zeit- und sicherungsoptimierte Briefzustellung, die sowohl physikalisch als auch elektronisch in authentifizierter Form via Internet erfolgen kann.

Über MAX21 Management und Beteiligungen AG

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing & Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche Postdienstleistung, Security, ERP sowie IT- und TK-Dienstleistungen.

Die MAX21 AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummern: A0D88T bzw. A1EL8T, ISIN:

DE000A0D88T9 bzw. DE000A1EL8T8).

