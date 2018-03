Seminar "Strategische PR und PR-Konzeption" am 4. Februar, aditorial academy in Wien

Gastreferent Sigi Kämmerer +++ Alle Informationen unter www.aditorial.at/academy

Wien (OTS) - Um überzeugend mit "der Öffentlichkeit" bzw. verschiedenen Teilgruppen und Stakeholdern kommunizieren zu können, sind ein strategischer Ansatz und ein durchdachtes PR-Konzept entscheidend. Das Seminar "Strategische PR und PR-Konzeption" vermittelt dazu aktuelles, praktisches Know-How.

Die Referentin, Mag. Beate Mayr-Kniescheck, ist diplomierte Trainerin und erfolgreich als PR-Beraterin für politische Institutionen, Non-Profit-Organisationen und Unternehmen tätig.

Sigi Kämmerer, Kommunikationschef der Salzburg AG, wird als Gastreferent Einblicke in die PR-Strategie anlässlich der Fusion von SAFE und Salzburger Stadtwerke zur Salzburg AG geben - ein mit dem Staatspreis für PR ausgezeichnetes Projekt. Darüber hinaus wird Kämmerer über die Herausforderungen im Zusammenhang mit integrierten Kampagnen in Zeiten von Web 2.0 sprechen.

Die Veranstaltung findet am 4. Februar von 9 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten der aditorial academy in Wien (Nähe Schottenring) statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 290 Euro plus Umsatzsteuer. Die aditorial academy kooperiert mit dem Österreichischen Pressehandbuch (www.pressehandbuch.at). Pressehandbuch-Kunden erhalten 30 Euro Rabatt auf alle Seminare und Workshops der aditorial academy.

Informationen über die Kurse der aditorial academy sowie Text- und PR-Trends gibt es auch via Gratis-Newsletter (bestellen unter newsletter @ aditorial.at) oder auf www.facebook.com/textundpr

Übrigens kann man den aditorial academy-Seminarraum günstig mieten. Mehr unter www.aditorial.at/academy/ambiente

Seminar "Strategische PR und PR-Konzeption"



Datum: 4.2.2011, 09:00 - 17:00 Uhr



Ort:

aditorial academy, Adambergergasse 1/8A, 1020 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Beate Mayr-Kniescheck, 0699/1002 59 98, academy @ aditorial.at