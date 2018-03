Neue Broschüre "Umweltfreundliche Wiener Gastlichkeit 2011" ab sofort erhältlich!

Auf einen Blick: Alle 80 mit dem Umweltzeichen Tourismus ausgezeichneten Wiener Betriebe

Wien (OTS) - Aktualisiert und neu aufgelegt hat die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 wieder ihre Broschüre "Umweltfreundliche Wiener Gastlichkeit" (siehe auch www.oeko-gastlichkeit.wien.at). Darin finden sich alle Kaffeehäuser, Heurigen, Restaurants, Hotels und Cateringbetriebe und ein Campingplatz in Wien, die mit dem Umweltzeichen Tourismus ausgezeichnet sind. Das bedeutet, dass diese Betriebe mit innerbetrieblichen ökologischen Maßnahmen wie Energiesparen, sorgsamer Nutzung von Ressourcen oder Vermeidung von unnötigem Abfall einen Beitrag zum Umweltschutz in Wien leisten. Umweltzeichen Tourismus-Betriebe sind für den umweltbewussten Gast ein Garant für eine hohe Qualität bei den angebotenen Produkten. So wird beim Speisenangebot auf Bio-Produkte und Lebensmittel, die aus der Region stammen, geachtet.

Wien ist Bundesland mit den meisten Umweltzeichen-Betrieben

"Wien hat die meisten Umweltzeichen-Betriebe österreichweit, das beweist einmal mehr, dass ökologisches Handeln in immer mehr Wiener Betrieben eine Selbstverständlichkeit ist", so Umweltstadträtin Ulli Sima. "Insgesamt gibt es 80 Tourismus- und Gastronomie-Betriebe mit dem Umweltzeichen Tourismus in Wien, die mit ihren freiwilligen Umweltmaßnahmen weniger Energie verbrauchen, Abfall reduzieren und sich zugleich Betriebskosten einsparen", so Sima.

"5-Sterne-Hotels und First-Class-Restaurants finden sich ebenso unter den Umweltzeichen-Betrieben wie die einfache, aber gemütliche Pension oder das Wirtshaus um die Ecke. Denn auch für die kleineren Betriebe lohnt es sich, am Umweltprogramm des Umweltzeichen Tourismus teilzunehmen", so Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung.

Das Umweltzeichen Tourismus

Das "Umweltzeichen für Tourismusbetriebe" (www.umweltzeichen.at) ist ein österreichisches Zertifikat. Wiener Betriebe, die dieses Zertifikat erlangen wollen, werden vom ÖkoBusinessPlan Wien (www.oekobusinessplan.wien.at) beraten und gefördert. Der 1998 von der Wiener Umweltschutzabteilung ins Leben gerufene ÖkoBusinessPlan Wien ist ein Programm der Stadt Wien, das Wiener Unternehmen bei der Umsetzung von umweltrelevanten Maßnahmen im Betrieb unterstützt und dazu beiträgt, ihre Betriebskosten zu senken.

Über 70 Muss-Anforderungen

Die mit dem "Umweltzeichen Tourismus" ausgezeichneten Betriebe erfüllen weit über 70 Muss-Anforderungen in den Bereichen Abfall- und Abwasservermeidung, effizienter Energieeinsatz, umweltfreundlicher Einkauf und ökologische Reinigung. Ob alle Kriterien für die Vergabe des Gütesiegels erfüllt sind, wird vom Verein für Konsumenteninformation regelmäßig überprüft.

So können Sie die Broschüre bestellen:

Die kostenlose Broschüre "Umweltfreundliche Wiener Gastlichkeit 2011" können Sie beim Foldertelefon der Wiener Umweltschutzabteilung, Tel: 01/4000-73420, per E-Mail uk @ m22.magwien.gv.at oder direkt auf der Seite der Wiener Umweltschutzabteilung anfordern:

www.wien.gv.at/umweltschutz/oekobusiness/gastlichkeit.html

