FxPro kündigt Pläne an, seine geographische Reichweite und sein Kernsortimentangebot 2011 zu erweitern

London (ots/PRNewswire) - FxPro Financial Services Ltd

(FxPro), ein preisgekrönter globaler Privatbroker für Devisen und CFDs, kündigte heute seine strategische Zielsetzung an, sein herausragendes Wachstum von 2010 mit weiterer Ausweitung seiner geographischen Reichweite und seines Kernsortimentangebots im Jahr 2011 fortzusetzen.

2010 war für FxPro ein weiteres Rekordjahr für die Geschäftsentwicklung. Das Handelsvolumen auf seiner international erfolgreichen Plattform unter http://www.fxpro.com wuchs um gut 20% von 440 Mrd. USD im Jahr 2009 auf über 530 Mrd. USD. Effizienzsteigerungen und ein Schwerpunkt auf dem Angebot von verbrauchernahen Dienstleistungen für Privathändler auf der ganzen Welt verhalf FxPro, 2009 ein Gewinnwachstum von über 50% zu erzielen.

In den letzten 12 Monaten erweiterte der globale Devisenmakler auch seine internationale Präsenz mit einem neuen Vertretungsbüro in Spanien (Madrid) und einem grossbritannischen Tochterunternehmen, FxPro UK Limited, die beide bereits die Geschäftspenetration in ihren jeweiligen Märkten ankurbeln. FxPro bedient einen breitgefächerten Kundenkreis in 149 Ländern und bietet mit der Einführung des innovativen BlackBerry(R) und der iPhone-basierten mobilen Handelsplattformen noch grössere Flexibilität und weltweite Präsenz.

FxPro wurde kürzlich mit der hohen Ehrung Devisenanbieter des Jahres' beim renommierten FT Investors Chronicle Awards 2010 ausgezeichnet, finalisiert ein massgeschneidertes Produktangebot an Devisen & CFD-Produkten und bereitet seine Expansion in den Nahen Osten, Asien und Australien vor.

Denis Sukhotin, Gründer von FxPro, kommentierte: "2011 wird FxPro seine vor-Ort-Präsenz auf den wichtigsten Wachstumsmärkten erweitern und sein Dienstleistungsportfolio mit einer Reihe innovativer neuer Produkte verbessern. Es bleibt für unser Angebot nach wie vor von zentraler Bedeutung, allen unseren Kunden weltweit Dienstleistungen und Forschung auf dem höchsten Niveau, die beste Bandbreite und die beste Preisgestaltung in der Branche zu bieten. Unser Ziel ist es, der weltweit bevorzugte Devisenmakler zu werden. Jeder, der mit FxPro in Verbindung steht, ist bestrebt, diesen Auftrag zu erfüllen."

Die Webseite von FxPro ist abrufbar unter http://www.fxpro.com

Über FxPro

FxPro Financial Services Limited ist ein schnell expandierender Branchenführer im schnell wachsenden Einzelhandelsmarkt für CFD-Produkte (einschliesslich Devisen, Aktien, Metall-Spots und Futures). Wir betreuen Kunden aus 149 Ländern im Handel und mit ausgezeichneter Kundenbetreuung an fünf Tagen die Woche rund um die Uhr und unser Ziel ist es, der weltweit bevorzugte Devisenhändler zu werden. Mit einer erfolgreichen Handelsplattform und einer sehr angesehenen globalen Marke ist FxPro für Kunden, die einen anwenderfreundlichen Kontakt zum Markt über eine überlegene umfassend anpassbare Handelsinfrastruktur suchen, zur ersten Wahl geworden.

FxPro ist von der Börsenaufsichtsbehörde von Zypern unter der Zulassungsnummer 078/07 zugelassen und reguliert, und agiert gemäss der EU-Richtlinie über Märkte und Finanzinstrumente (MiFID). Das Unternehmen ist in Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Österreich, Russland und Zypern präsent. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fxpro.com

FxPro UK Limited ist in Grossbritannien von der Finanzaufsicht (FSA) unter der Registriernummer 509956 zugelassen und reguliert. Eingetragene Adresse 13/14 Basinghall Street, London, EC2V 5BQ

