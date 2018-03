Einladung zum Pressegespräch: Öl- und Gasmärkte und die Erneuerbaren/Situation und Zukunft in Europa und Österreich

Wien (OTS) - Der Österreichische Biomasse-Verband lädt Sie zum Pressegespräch

Öl- und Gasmärkte und die Erneuerbaren

Situation und Zukunft in Europa und Österreich

Öl und Gas dominieren (leider) noch immer unser Energiesystem. Erneuerbare Energieträger gewinnen an Bedeutung. Ihr Anteil am gesamten österreichischen Energieverbrauch im Jahr 2009 betrug bereits 30,1 %. Über die Hälfte der erneuerbaren Energie werden aus Biomasse erzeugt. Auch europaweit befindet sich die Bioenergie auf der Überholspur - sie wird zum internationalen Handelsgut. Die weiteren Schritte zur Forcierung erneuerbarer Energieträger in Europa und Österreich skizzieren:

Nikolaus Berlakovich

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, Österreich

Gerhard Wlodkowski

Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich und Steiermark, Wien, Österreich

Adam Brown

Internationale Energieagentur, Paris, Frankreich

Andre Faaij

Utrecht University, Utrecht, Niederlande

Pressegespräch Österreichische Biomasse-Verband: Öl- und Gasmärkte

und die Erneuerbaren



Datum: 27.1.2011, um 10:15 Uhr



Ort:

Messe Graz im Obergeschoß der Stadthalle

Conrad-von-Hötzendorf-Straße, Graz





