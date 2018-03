Tag der offenen Tür an Krankenpflegeschule SMZ Süd

Wien (OTS) - Die Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Sozialmedizinischen Zentrum Süd lädt am Freitag, den 21. Jänner 2011 von 9 bis 15 Uhr zum Tag der offenen Tür. Direktorin Elisabeth Breiteneder, Lehrkräfte und SchülerInnen stehen allen interessierten BesucherInnen für Fragen rund um Aufnahmebedingungen, Ausbildung und Beruf zur Verfügung. Zukünftige SchülerInnen sind eingeladen, aktiv am Unterricht teilzunehmen, sich das neue Schulgebäude genau anzusehen und die moderne Lernsoftware auszuprobieren.

Wer ab September 2011 die Ausbildung an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule beginnen möchte, hat noch bis 31. März 2011 Zeit sich anzumelden.****

Weitere Informationen zur Ausbildung: www.wienkav.at/ausbildung

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Datum: 21.1.2011, 09:00 - 15:00 Uhr



Ort:

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am

Sozialmedizinischen Zentrum Süd

Kundratstraße 3, 1100 Wien





