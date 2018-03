Innovative Therapien für Osteoporose Patientinnen: Denosumab - das erste Biologikum in der Osteologie

Wien (OTS) - Osteoporose-Patientinnen steht mit Denosumab ein Therapiekonzept zur Verfügung, das mit seinem völlig neuartigen Wirkmechanismus eine wichtige Alternative zu herkömmlichen Behandlungen darstellt. Anlässlich der Aufnahme des Rank-Ligand-Inhibitors in den Erstattungskodex mit 1.1.2011 laden wir zum

Pressegespräch: Innovative Therapien für Osteoporose Patientinnen



Es informieren:



Prim. Univ. Prof. Heinrich Resch, Vorstand der II. Med. Abt. mit

Gastroenterologie und Rheumatologie am KH Barmherzige Schwestern

Wien; Präsident der Österr. Gesellschaft für Knochen und

Mineralstoffwechsel



Prim. Univ. Doz. Dr. Ludwig Erlacher, Vorstand der II. Med. Abt. mit

Rheumatologie und Osteologie sowie Akutgeriatrie am SMZ Süd -

Kaiser-Franz-Josef-Spital



Univ.-Prof. Dr. Gerold Holzer, Universitätsklinik für Orthopädie,

Medizinische Universität Wien



Univ. Prof. DDr. Johannes Huber, Vorstand der Abt. für

Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Univ.-Klinik

für Frauenheilkunde Wien, Medizinische Universität Wien



Dr. Barbara Möller, MPH, Senior Manager Corporate Affairs bei Amgen

GmbH Österreich



Bild(er) finden Sie nach Ende der Veranstaltung

im AOM/Original Bild Service sowie im OTS Bildarchiv unter

http://bild.ots.at, www.pressefotos.at und www.picturedesk.com.



Datum: 27.1.2011, um 09:00 Uhr



Ort:

in der Meierei/Steirereck im Stadtpark

Am Heumarkt 2A, 1030 Wien





Rückfragen & Kontakt:

und Anmeldung: Fischill PR, Mag. Miriam Eberherr, MA,

Tel: 01/408 68 24, office @ fischill.at