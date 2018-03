EANS-News: Orbit Office AG / Roaming Agreements: Orbit Office AG führt Verhandlungen mit Mobilfunkanbietern in Kenia

Essen / Zug (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Ostafrikanisches Land dient als Testmarkt – Schweizer Unternehmensgruppe verfügt über langfristige Netzverträge und weltweite Servertechnik

Die Orbit Office AG führt derzeit Verhandlungen mit

führenden kenianischen Mobilfunkanbietern über internationale Roaming Agreements. Die Schweizer Unternehmensgruppe, die ihr operatives Geschäft in Deutschland von der Ruhrmetropole Essen aus betreibt, verfügt über langfristige Netzverträge und die entsprechende Technik, um sämtliche Leistungen rund um das Medium SMS dauerhaft kostengünstig anbieten zu können. Hierbei dient Kenia, von wo aus monatlich mehrere Millionen SMS in die bundesdeutschen Netze verschickt werden, als Testmarkt.

"Unser Ziel ist es, afrikanischen und osteuropäischen Mobilfunkanbietern den Zugang zu kostengünstiger Infrastruktur zu ermöglichen", so Dr. jur. Martin Eisenring, Verwaltungsrat der Orbit Office AG. "Es ist zum einen daran gedacht, bestehende Lücken im internationalen Kommunikationsverkehr per Mobilfunk zu schließen und zum anderen im Rahmen schon bestehender Roaming-Strukturen als aktiver Mitbewerber aufzutreten. In beiden Fällen sehen wir erhebliche Potenziale. Der relativ überschaubare, aber noch stark ausbaufähige Mobilfunkmarkt in Kenia ist daher eine willkommene Chance, dies unter Beweis zu stellen."

Moderne Unternehmenskommunikation als weiteres Standbein

Die Orbit Office AG mit Hauptsitz im Kanton Zug bietet ein breit gefächertes Angebot moderner Kommunikations-Dienstleistungen, die sich in erster Linie an Privatfirmen richten. Das Leistungsspektrum wird in zwei Geschäftsfeldern gebündelt und umfasst neben den Angeboten zum günstigen SMS-Roaming und TV-Streaming individuelle Services für das virtuelle Büro, wozu neben SMS, MMS, Fax und Newsletter-Diensten auch Hybrid-Briefe inklusive verschlüsselter Signatur sowie die elektronische Rechnungslegung zählen.

Aktien der Orbit Office AG werden an der Börse in Frankfurt (WKN: A0M6HN; ISIN:

CH0035049490) gehandelt.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Orbit Office AG Huyssenallee 7 D-48128 Essen Telefon: +49 201 244 978 0 FAX: +49 201 244 978 200 Email: info @ orbit-office.de WWW: http://www.orbit-office.de Branche: Telekommunikationsdienstleister ISIN: CH0035049490 Indizes: Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Orbit Office AG

Dr. jur. Martin Eisenring

- Verwaltungsrat -

Huyssenallee 7

45128 Essen

Tel.: +49(0)201-244 978-0

Fax: +49(0)201-244 978-200

E-Mail: info @ orbit-office.de