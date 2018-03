Top-Hotels in bester Gesellschaft

Neues, exklusives Online Portal BestFerias startet im März für Tophotels im Alpenraum

Strass im Zillertal (TP/OTS) - Wer bisher auf der Suche nach

einem Top-Hotel im Internet war, ist auf einem Massen-oder Buchungsportal gelandet, auf denen von der Ferienwohnung bis zur Frühstückspension alles zu finden ist. Unter dem Motto "Alpine Luxury- es muss nicht immer Meer sein" richtet sich www.bestferias.com ausschließlich an Vier und Fünf-Sterne Hotels im Alpenraum "Wir wollen den Top-Hotels die Möglichkeit bieten, sich klar zu positionieren und sich in einem hochwertigen Umfeld wiederzufinden" sagt Christian Knapp, Initiator und Inhaber des Projekts.

BestFerias ist ausdrücklich kein Massen-oder ein klassisches Buchungsportal, sondern soll den Hoteliers ermöglichen, individuelle und qualifizierte Anfragen aufzubauen. Das Portal soll durch eine einfache Menüführung den Bedürfnissen der User entgegenkommen. " Wir werden sicher stellen, dass der potentielle Urlaubsgast mir drei bis vier Klicks auf die hoteleigene Homepage gelangt, so Knapp.

Eine Redaktion beschreibt in einem eigenen Magazinteil das Umfeld der Top-Hotellerie. Die Themen gehen von Infos über die Region, Events, Geheimtipps bis zu News aus der Tourismusbranche. Auf einem Videochannel können sich die Hotels visuell präsentieren. "Hotels verkaufen sich über Emotionen und Bildern" begründet der Marketingexperte Knapp das exklusive Design und die großflächigen Bildwelten der Website.

Um hohen qualitativen und quantitativen Traffic zu erreichen, startet BestFerias mit einer großangelegten Online-Marketingkampagne, die ab März vier Monate lang laufen wird. 15 Millionen Ad-Impressions auf zielgruppendefinierten Websites unterstützt mit professionellem Suchmaschinen-Marketing und Targeting in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen den Erfolg von BestFerias und den teilnehmenden Hotels garantieren. "Vielen Portalen fehlt der schnelle Markteintritt und das wollen wir mit unserer Kampagne vermeiden" begründet Knapp die Marketingmaßnahme. Die Kampagne führt auf eine vorgelagerte Landingpage, auf der sich maximal 25 Top-Hotels präsentieren können. Im Portal selbst werden die Hotels prominent dargestellt und den jeweiligen Destinationen und Regionen zugeteilt. Auch hier steht Qualität vor Quantität der Portal-Medienpartner. Verstärkt wird das ganze noch durch ein Urlaubsgewinnspiel bei dem Urlaubs-Checks für die teilnehmenden Hotels im Gesamtwert von EUR 7.500.- an die User verlost werden.

Übersichtlichkeit und Service sollen bei BestFerias an oberster Stelle stehen. Daher sind alle Hotels nach Regionen und Themen geordnet. Christian Knapp garantiert , dass die Hoteliers des Alpenraums und ihre Häuser bei BestFerias unter sich bleiben, also in "bester Gesellschaft".

Nähere Infos www.bestferias.com

Rückfragen & Kontakt:

BestFerias ist ein Produkt von:

APOLLOMEDIA Christian Knapp Kommunikation

Agenturfür multimediales Marketing

A-6261 Strass im Zillertal, Oberdorf 154

Tel.: +43/(0)5244/99877

Fax: +43/(0)5244/9987710

Mobil: +43/(0)676/7081878

Mail: office @ apollomedia.at

Web: www.apollomedia.at