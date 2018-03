Termine am 19. Jänner in der "Rathauskorrespondenz"

Wien (OTS) -

11.00 Uhr, Überreichung der Kinder- und Jugendbuchpreise der Stadt Wien für das Jahr 2010 an: Gerda Anger-Schmidt/Renate Habinger/Heinz Janisch/Linda Wolfsgruber/Mag. Michael Stavaric/Dorothee Schwab; des Illustrationspreises an Michael Roher; sowie der Anerkennungsdiplome an Helga Bansch/Heinz Janisch/Mag.a Rachel van Kooij durch StR Mailath-Pokorny (Wappensaal,

