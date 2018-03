Art Guide Austria 2011 von Alexander Teissig

Ein GPS für die Kunst - neu und umfassender

Wien (OTS) - Herausgeber Alexander Teissig präsentierte im Novomatic Forum die Neuauflage seines Art Guide Austria 2011. Das im KGV Verlag erschienene Buch gibt einen kompletten Überblick über die bildende Kunst in Österreich. Neben den Programmen und Ausstellungen sämtlicher Museen Österreichs findet sich darin eine umfassende Darstellung von den Aktivitäten aller Kunstgalerien und Auktionshäusern. Gerade in Zeiten verfallender Werte gibt die Kunst interessante Perspektiven zum Investieren. Schließlich kann Kunst nicht in Konkurs gehen, wie A. Greenspan schon 1998 wusste.

"Ich will Sie verführen, verführen zur Kunst, zu neuen Ufern und unbekannten Orten", "Die Reise auch an entfernte Orte im Land, lohnt sich." Mit diesen Worten erklärt Herausgeber Alexander Teissig den eigentlichen Zweck des Art Guide Austria.

Der Art Guide Austria findet sich auch im Internet: www.art-guide.at

Art Guide Austria 2011: 316 Seiten, Euro 14,90 erhältlich im Buchhandel oder unter der Bestell-Hotline: KGV Marketing- und VerlagsgmbH. a.post @ kgv.at, +43 1 919 20 2115,

ISBN: 978-3-902645-57-9

