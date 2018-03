NetMotion Wireless kündigt Psion als autorisierten Wiederverkäufer an

Seattle und Cincinnati (ots/PRNewswire) - NetMotion

Wireless, ein führender Anbieter von Software zur mobilen Produktivität und zum mobilen Management, und Psion plc. , ein führender Anbieter von Mobile Computing Lösungen, gaben heute bekannt, dass Psion jetzt autorisierter NetMotion Wireless Wiederverkäufer für Nordamerika und EMEA ist.

Dieser Wiederverkäufervertrag ermöglicht es Kunden, die NetMotion Wireless Mobility XE auf dem Psion Omnii XT10, WORKABOUT PRO 3 und Ikon robusten mobilen Computern zu implementieren und zu nutzen. Die kombinierte Lösungen wird es mobile Mitarbeitern im Aussendienst

Regierungen

Verkehrsbetrieben

der Verteilerbranche und anderen Industriebereichen ermöglichen, ihre Produktivität und ihren Kundenservice zu optimieren.

Durch ihren offenen Innovationsansatz und die Onlinegemeinschaft, IngenuityWorking.com, entwickelt Psion die in der Branche am modularsten und am ehesten auf den Kunden anzupassenden Handheld-Computer für sehr raue Arbeitsumgebungen. Das NetMotion Wireless Mobility XE mobile VPN

sichere, verlässliche Verbindungen für diese Geräte, auch bei einem Wechsel zwischen Netzwerkverbindungen und Funklöchern an einem derartigen Arbeitstag.

Diese Ankündigung erkennt formell eine Partnerschaft an, die bereits erfolgreiche Lösungen für Kunden wie TSI Terminal Systems und Hertz geliefert hat.

"Das NetMotion Wireless Mobility XE auf unseren robusten mobile Computern bietet maximale Netzwerksicherheit, egal, wo die Geräte gerade betrieben werden", sagte Guy Franck Nakach, Vizepräsident im Bereich Worldwide Channel Sales bei Psion. "Wir widmen uns der Arbeit mit Partnern wie NetMotion Wireless, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, massgeschneiderte und skalierbare Handhelds zu entwickeln, die den Bedürfnissen ihres Unternehmens jetzt und in Zukunft entsprechen."

"Psion's robuste mobile Computer sind für Arbeitnehmer, die drahtlos und meist ausserhalb ihres Büros arbeiten, ideal"; sagte Andy Willett, Senior Vizepräsident im Bereich Sales & Marketing bei NetMotion Wireless. "Die Omnii XT10, WORKABOUT PRO 3 und Ikon Geräte sind hervorragende Geräte für Kunden, welche mit herausfordernden Umgebungen fertig werden müssen und Mobility XE versetzt diese Geräte in die Lage zu arbeiten, als wenn sie sich in einem verkabelten Umfeld befänden. Wir freuen uns sehr, dieser sich so gut ergänzende Partnerschaft nun auch einen formellen Rahmen zu geben."

Über NetMotion Wireless

NetMotion Wireless entwickelt Software, die es über 500.000 mobilen Mitarbeitern in Geschäften und Agenturen auf der ganzen Welt ermöglicht, Verbindungen zu Applikationen aufrechtzuerhalten und zu optimieren, auch wenn sie ihre Lokationen oder Netzwerke mehrmals am Tag wechseln. Das ausgezeichnete NetMotion Wireless mobile VPN, Mobility XE, erweitert die Produktivität des mobile Mitarbeiters bei mehr als 1.800 der weltweit renommiertesten Organisationen in mehreren Branchen, darunter Versorgungsunternehmen, Gesundheitswesen, Versicherungen, der Kommunikationsbereich , die öffentliche Sicherheit, örtliche Regierungsbehörden, das Transportwesen, der Aussendienst und viele weitere. NetMotion Wireless hat seinen Hauptgeschäftssitz in Seattle, Washington mit weiteren Büros in Nordamerika und Europa.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte http://www.netmotionwireless.com oder rufen Sie an unter +1-206-691-5500.

Über Psion

Psion ist der Pionier bei qualitative hochwertigen mobilen Handheld-Computern und deren Einsatz in industriellen Märkten auf der ganzen Welt. Wir sind seit 1980 innovativ im Mobile Computing tätig, wobei wir mit der Erfindung des PDA anfingen, bis hin zur Unterstützung unserer weltweiten Kunden bei der Lösung ihrer geschäftlichen Probleme heute. Zu unseren Kunden gehören Volkswagen, SNCF, RWE nPower, E.ON, BMW, Goodyear, der Kopenhagener Flughafen, BNSF und viele andere.

Durch unser Geschäftsmodell der offenen Innovation haben wir die Möglichkeit direkt mit unseren Kunden und Partnern zusammen zu arbeiten, um gemeinsam mit ihnen neue Varianten unserer mobilen Hardware, Software und unserer Dienstleistungen zu entwickeln, welche den genauen Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Diese Zusammenarbeit wird ermöglicht durch unsere Webseite für eine innovative Gemeinschaft, http://www.ingenuityworking.com.

Psion plc ist ein an der London Stock Exchange börsennotiertes Unternehmen. Der Hauptgeschäftssitz liegt in London, mit Gesellschaftsbüros in Europa, Nord Amerika, Asien / Pazifik, Lateinamerika und Afrika.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.psion.com Kontakt: Pam Cory NetMotion Wireless +1-206-691-5612 pamc @ nmwco.com

