Österreichische Hotels unter den bestbewerteten Häusern Europas

München (ots) -

Neunte Ausgabe der Travellers' Choice Awards der Reise-Webseite TripAdvisor: - Wiener Hotel Rathaus Wein & Design belegt Rang 21 unter den Top 25 Hotels Europas - Vitalhotel Therme Geinberg landet auf Rang 10 unter Europas Top 25 Wellness-Hotels Bereits zum neunten Mal hat die weltweit größte Reise-Webseite TripAdvisor ( www.tripadvisor.de ) für die Travellers' Choice Awards Millionen Hotelbewertungen und Meinungen seiner 20 Millionen registrierten Mitglieder ausgewertet. Aus über 3.400 auf TripAdvisor gelisteten österreichischen Hotels wurden zwei Häuser ausgezeichnet. Die Travellers' Choice Awards werden in zwölf Kategorien für zahlreiche Regionen und Länder vergeben; beispielsweise für die besten Luxushotels, die besten Wellness- Hotels oder auch die beliebtesten Trendhotels. Über den Rang eines Hauses entscheidet die Anzahl an guten Bewertungen, die es von Reisenden auf TripAdvisor erhalten hat, wobei die Bewertungen der vergangenen zwölf Monate besonders stark gewichtet werden. Im vergangenen Jahr wurden auf den TripAdvisor-Webseiten über zehn Millionen Bewertungen und Meinungen abgegeben. Wiener Flair und Wein erfolgreich gemixt Auf Rang 21 platzieren konnte sich das inhabergeführte Hotel Rathaus Wein & Design Wien in der Kategorie Top 25 Europa. Das Hotel vermittelt dank seiner Lage in einem historischen Bürgerhaus klassisches Wiener Flair. Die Besonderheit: Jedes Zimmer ist einem österreichischen Spitzenwinzer gewidmet, dessen Weine der Gast in seiner privaten Weinbar findet. "Für uns als inhabergeführtes Hotel spielen Hotelbewertungen im Internet eine wichtige Rolle und stehen in direktem Zusammenhang mit der Buchungsquote und somit dem wirtschaftlichen Erfolg unseres Hauses. Die Auszeichnung mit dem Travellers´ Choice Award von TripAdvisor freut uns daher sehr und bestätigt, dass wir mit unserem Konzept bei den Gästen Erfolg haben und dass sie gerne in unser Haus kommen", sagt Conrad Schröpel, Hotelmanager des Hotel Rathaus Wein & Design Wien. Die Kommentare der Reisenden auf TripAdvisor zeigen, dass sich das Haus einen Rang unter den besten Europas verdient hat: "Nach etlichen Hotelaufenthalten in Wien habe ich jetzt mein absolutes Lieblingshotel dieser Stadt gefunden". Platz 1 für das beste europäische Hotel ging nach Tschechien, an das Golden Well Hotel in Prag. Erholung pur in Geinberg In der Kategorie Wellness & Erholung Europa landete das Vitalhotel Therme Geinberg auf Rang 10 der besten europäischen Wellnesstempel. Das Hotel ist direkt an die Therme angeschlossen und verspricht dank Verwöhnpaketen und 4-Sterne-Komfort Erholung pur. 98 Prozent der Gäste, die das Hotel auf TripAdvisor bewertet haben, waren durchweg zufrieden. "1 Übernachtung = 2 komplette Tage im Vitalhotel Therme Geinberg und man fühlt sich wie neu geboren", resümiert ein Besucher aus München. Das Hotel eignet sich nach den Aussagen der Reisenden sowohl für den Wellness-Urlaub zu zweit oder mit der Familie, aber auch als Tagungshotel, das nach einem anstrengenden Meeting die nötige Erholung bietet. Der Sieg in der Kategorie Wellness und Erholung ging in diesem Jahr nach Italien, an das Hotel Adler Thermae in der Toskana. Kleinere Hotels profitieren besonders von guten Bewertungen "Die guten Platzierungen dieser Häuser zeigen, wie wichtig Online- Bewertungen besonders für kleinere Hotels mit niedrigeren Gästezahlen sind. Die Hotels entsprechen den Wünschen und Anforderungen ihrer Gäste und erhalten dafür das entsprechende Lob. Online-Bewertungen geben Hoteliers ein direktes Feedback ihrer Gäste und helfen, sich noch besser im hart umkämpften Markt zu positionieren", sagt Christine Burger, Leiterin Unternehmenskommunikation TripAdvisor GmbH. Die Travellers' Choice Awards werden weltweit erhoben und gelten inzwischen bei Reisenden und Hoteliers als geachtetes Gütesiegel: Denn hier hat der Gast das Wort. Die Gewinner der verschiedenen Kategorien werden auf Basis des TripAdvisor Popularitätsindex sowie der Millionen Hotel-Bewertungen und Meinungen der TripAdvisor-Nutzer ermittelt. Ausgezeichnet werden die Top 25 Hotels in China, Indien, Japan, USA, Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien sowie europa- und weltweit. International vergibt TripAdvisor den Travellers' Choice Award 2011 in folgenden Kategorien: "Schnäppchen", "Luxus", "Romantik", "Hostels und Pensionen", "Wellness und Erholung", "Trend", "Service" und "All-Inclusive". Die Liste aller Gewinner-Hotels gibt es unter: www.tripadvisor.de/TravelersChoice . Die Top 25 der europäischen Hotellerie auf einen Blick: 1. Golden Well Hotel, Prag, Tschechien 2. Anastasis Apartments, Santorini, Griechenland 3. Hotel Al Ponte Antico, Venedig, Italien 4. La Villa Marbella - Charming Hotel, Marbella, Spanien 5. Hotel Prinsenhof, Brügge, Belgien 6. Britania Hotel, Lissabon, Portugal 7. Hotel Albergaria Dias, Funchal, Portugal 8. Hotel Davanzati, Florenz, Italien 9. Hotel Palazzo Zichy, Budapest, Ungarn 10. Can Furiós Hotel, Mallorca, Spanien 11. Sirkeci Konak Hotel, Istanbul, Türkei 12. Mauro Mansion, Amsterdam, Niederlande 13. AVA Hotel Apartments & Suites, Athen, Griechenland 14. Park Hyatt Hamburg Hotel, Hamburg, Deutschland 15. Hotel 41, London, Großbritannien 16. Grand Hyatt Berlin Hotel, Berlin, Deutschland 17. Hotel Villa Spalletti Trivelli, Rom, Italien 18. Hotel Montecarlo, Barcelona, Spanien 19. Best Western Hotel La Solara, Sorrento, Italien 20. Hotel Eastwest, Genf, Schweiz 21. Hotel Rathaus Wein & Design, Wien, Österreich 22. Palacio de Villapanes - AlmaSevilla, Sevilla, Spanien 23. Hotel Luxembourg Parc, Paris, Frankreich 24. Puding Suite Hotel, Antalya, Türkei 25. Park Hyatt Mailand Hotel, Mailand, Italien Die Top 10 Wellness-Hotels Europas: 1. Adler Thermae Spa Resort, Siena, Italien 2. Adler Dolomiti Spa & Sport Resort, St. Ulrich, Italien 3. Wellnesshotel Erika, Dorf Tirol, Italien 4. Lindos Blu Hotel, Rhodos, Griechenland 5. Pineta Hotels Nature Wellness Resort, Trentino, Italien 6. BollAnt's im Park, Bad Sobernheim, Deutschland 7. Protur Biomar Gran Hotel & Spa, Sa Coma, Spanien 8. Terme Manzi Hotel & Spa, Ischia, Italien 9. Aragona Palace Hotel, Ischia, Italien 10. Vitalhotel Therme Geinberg, Geinberg, Österreich Den Text finden Sie auch unter: http://www.tripadvisor.de/PressCenter-c1-Press_Releases.html .

