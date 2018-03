Bekanntgabe der gemeinsamen Förderung eines neuen medizinischen Gerätes für weibliche Unfruchtbarkeit

Spartanburg, South Carolina (ots/PRNewswire) - Norgenix Pharmaceuticals, LLC (http://www.norgenixpharma.com),eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Spartanburg sitzenden J M Smith Corporation, und Fertility Focus Limited (http://www.fertility-focus.com) gaben heute ihre Partnerschaft für die gemeinsame Förderung des Fertiloscope(TM), eines CE-gekennzeichneten und durch Paragraph 510(k) zugelassenen chirurgischen Instruments zur Frühdiagnose und den sofortigen korrektiven Eingriff bei physisch bedingter weiblicher Unfruchtbarkeit, bekannt. Norgenix verfügt über die alleinigen Markt-und Vertriebsrechte des Fertiloscope(TM) in den Vereinigten Staaten sowie in den US-Gebieten und Militärstützpunkten. Das Produkt wird ebenfalls von Glenveigh Medical (http://www.glenveigh.com), mit dem Norgenix eine bestehende Allianz in den USA zur Förderung medizinischer Gerätschaften, die von Glenveigh entwickelt wurden, hat, strategisch unterstützt.

Norgenix und Fertility Focus gaben ebenfalls eine strategische Allianz bekannt und kündigten ihre erste gemeinsame Förderung eines medizinischen Instrumentes, des Fertiloscope(TM), an. Norgenix ist ein nordamerikanisches Specialty-Pharmaunternehmen, das auf medizinische Geräte und Biotechnologie spezialisiert ist und sich für die Entwicklung, die Vermarktung und den Verkauf von Produkten für die Gesundheit der Frau einsetzt. Norgenix verfügt über die Lizenz rezeptpflichtige Arzneimittelprodukte und medizinische Geräte in allen 50 US-Staaten zu verkaufen, zu vermarkten und zu vertreiben. Fertility Focus hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und entwickelt Geräte für den Markt im Bereich der Unfruchtbarkeit.

Das Fertiloscope(TM) wurde von dem renommierten französischen Chirurgen Dr. Antoine Watrelot entwickelt. Es handelt sich dabei um ein Laparoskop zur minimal invasiven transvaginalen Anwendung im Rahmen eines Verfahrens, das Fertiloskopie genannt wird. Das Fertiloscope(TM) ist eine Methode zur Voruntersuchung, die eine perfekte Genauigkeit bietet. Diese relativ neue Technik wird für die Frühdiagnose und die sofortige Behandlung bestimmter Störungen der Fortpflanzungsorgane der Frau eingesetzt.

Norgenix ist auf die Einlizenzierung von Produktmöglichkeiten und auf die Entwicklung strategischer Allianzen mit Unternehmen spezialisiert, die den Wert von Produkten maximieren wollen, die ungedeckte medizinische Bedürfnisse auf dem US-amerikanischen Markt abdecken. Norgenix und die verbundenen J M Smith-Partnerunternehmen bieten die strategische Anleitung und die Kapitalisierung, die für den Erfolg nötig sind.

