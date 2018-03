Regierungsinserate - ÖVP: Kopf sichert VÖZ volle Unterstützung zu

ÖVP-Mediensprecher für Transparenz bei Medienkampagnen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die ÖVP begrüßt den heute, Montag, präsentierten Vorschlag des Verbandes österreichischer Zeitungen (VÖZ) für eine Transparenzregelung zu Regierungsinseraten in heimischen Medien. Die Art der Vergabe von Inseraten und Medienkampagnen durch Ministerien und staatsnahe Unternehmen sei vermehrt und zu Recht in Kritik geraten. Während sachliche Information durch Inserate und Kampagnen für die politische Arbeit unverzichtbar sei - etwa die Information über Arbeitnehmerveranlagungen - bestünde gerade in diesem demokratiepolitisch sensiblen Bereich berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit daran, in transparenter Weise zu erfahren, wofür öffentliche Mittel eingesetzt werden. "In diesem Sinn habe ich den Vorschlag des VÖZ für eine erhöhte Transparenz von Beginn an unterstützt", so ÖVP-Mediensprecher Klubobmann Karlheinz Kopf.

"Kern unserer Vorstellungen ist, dass sämtliche Aufträge von öffentlichen Auftraggebern an Medien und Medienagenturen über entgeltliche Medienarbeit in transparenter Weise an eine innerstaatliche Sammelstelle - das kann das Wirtschaftsministerium sein - gemeldet und von diesem die wesentlichen Daten in einer der Allgemeinheit zugänglichen Weise veröffentlicht werden", führte Kopf aus. "Dadurch ist für die interessierte Öffentlichkeit nachvollziehbar, welche derartigen öffentlichen Aufträge vergeben wurden und welches Medium davon profitiert."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

Tel.: 01/40110/4436

http://www.oevpklub.at