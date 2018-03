FARO feiert 30-jähriges Bestehen mit Chopper-Sondermodell von Paul Jr. Designs

KORNTAL- MÜNCHINGEN, Deutschland, January 18, 2011 (ots/PRNewswire) - FARO Technologies Inc. , der führende Anbieter tragbarer 3D-Mess- und Imaginglösungen, feiert 2011 sein 30-jähriges Bestehen. Nach drei Jahrzehnten der Innovation und des Engagements, die Produkte und Prozesse von FARO-Kunden zu den besten der Welt zu machen, hat FARO diesen Meilenstein seiner Geschichte mit einem Chopper-Sondermodell im FARO-Stil gefeiert, das Paul Jr. Designs, ein wichtiger Kunde von FARO, entworfen hat. Das FARO-Motorrad wird in der populären amerikanischen TV-Serie "American Chopper: Senior vs. Junior" im Discovery Channel einen Auftritt haben, die am 17. Januar 2011 um 21 Uhr US-Ostküstenzeit erstmals ausgestrahlt wird.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110117/FL30426 )

Wie die meisten von Paul Jr. Designs nach Kundenwunsch entworfenen Spezialmodelle wurde auch dieses Bike zum 30-jährigen Jubiläum von FARO mithilfe des FaroArm gefertigt. Es ist für PJD sehr wichtig, einzigartige Meisterstücke schnell und effizient produzieren zu können. Einige Elemente wie der Benzintank, die Sitzschale und der Primärdeckel zeugen von der grossen Handwerkskunst, die alle Entwürfe von PJD prägt. Sie alle weisen komplizierte Formen und Konturen auf, die von Hand schwer zu erfassen oder nachzubilden sind. Der FaroArm ermöglicht es PJD, die exakte Form und Position der Bauteile zu digitalisieren. Das Ausmessen und Anfertigen von Pappschablonen wird dadurch praktisch überflüssig. Die vom FaroArm erfassten Daten können direkt in die CNC-Maschine oder den Wasserstrahlschneider importiert werden, um exakte, von Anfang an optimal passende Teile zu fertigen. Das Ergebnis: weniger Ausschuss, Zeitersparnis und eine höhere Gesamteffizienz.

Verfolgen Sie die Fertigung und Premiere des neuen FARO Chopper-Sondermodells und lernen Sie dabei den FaroArm der nächsten Generation kennen, der im Rahmen der zweiteiligen Folge von "American Chopper: Senior vs. Junior" zu sehen sein wird, die am 17. und 24. Januar 2011 erstmals ausgestrahlt wird. "American Chopper: The Series" kann über das Discovery Communication Network in über 150 Ländern empfangen werden. Den genauen Ausstrahlungstermin für Ihren Ort finden Sie in Ihren lokalen TV-Programmankündigungen.

Über FARO

FARO entwickelt und vertreibt weltweit computergestützte Koordinatenmess-Systeme und Mess-Software. Die portablen Messgeräte von FARO erlauben hochgenaue 3D-Messungen und 3D-Vergleiche von Teilen und kompletten Anlagen direkt in den Produktions- und Qualitätssicherungsprozessen. Sie kommen bei der Prüfung von Bauteilen und Baugruppen, der Fertigungsplanung und Bestandsdokumentation sowie bei der Untersuchung und Rekonstruktion von Unfallstellen und Tatorten ebenso zum Einsatz wie bei der digitalen Erfassung historischer Stätten.

Über 10 000 Kunden mit mehr als 20 000 Installationen vertrauen heute weltweit den Mess-Systemen des Unternehmens. Der Hauptsitz ist in Lake Mary, Florida. Der Sitz der europäischen Zentrale von FARO ist in Korntal-Münchingen bei Stuttgart. Weitere Geschäftsstellen unterhält FARO in Brasilien, China, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Kanada, Korea, den Niederlanden, Polen, in der Schweiz sowie in Spanien.

