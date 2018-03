headON startet Unified Communications Product Bundle mit einzigartiger Aktion

Ein kompletter UC Arbeitsplatz zum Preis eines Headsets!

Wien (OTS) - Zu den neuesten & innovativsten Headsets bietet

headON ab sofort die Unified Communications Lösung mit an. Die Lösung basiert auf dem Microsoft(R) Office Communications Server, jedoch als "Managed Service" und ist bereits ab 2 Arbeitsplätzen realisierbar. Dabei sind höchste Sicherheit und Redundanz garantiert. Der komplette Arbeitsplatz ist in 24 Stunden ohne Kundenaufwand betriebsbereit. Zum Auftakt macht headON seinen Kunden ein einzigartiges Angebot. Beim Kauf eines Multiuse Headsets bis Ende Juni erhalten Kunden die Unified Communications Lösung inkl. hochqualitativer HD Webcam gleich mit dazu. Des Weiteren werden unzählige Lösungsvarianten angeboten. "Der Kunde kann aus 10, speziell für Unified Communications entwickelten Headsets und unterschiedlichen Features der UC Lösung wählen - Die Bundle richten sich ganz nach den Anforderungen der Kunden und nach der Geldbörse", so headON Gründer Rene Horvath. Die Vorteile von UC und Headsets basieren auf den gleichen Aspekten:

Optimierung der Arbeitsabläufe, Erhöhung der Produktivität, Steigerung der Erreichbarkeit und Senkung der Kosten. "Unified Communications ist für erfolgreiche Firmen schon lange kein Modewort mehr sondern fixer Bestandteil der Unternehmensstrategie. Mit der nahtlosen Verschmelzung von hochmodernen Headsets und der UC Lösung sind nun auch kleinere Unternehmen oder Neugründer im "Handumdrehen" für den globalen und immer schneller werdenden Wettbewerb gewappnet"... so Thomas Kanzler vom headON Management Board. Kunden die bereits den Office Communications Server oder Lync von Microsoft(R) erfolgreich einsetzen, haben die Möglichkeit auch alle kompatiblen Endgeräte und deren Management bei headON zu beziehen.

Infos über das Unternehmen:

http://www.headon.at/inside-head-on/die-geschichte.html

Rückfragen & Kontakt:

headON Communications GmbH

Beate Thierbach - Pressestelle headON

beate.thierbach @ headon.at

Tel.: +43 743 14 93 - 371

www.headon.at