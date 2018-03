Brauner: Neuer Mingo-Standort für Medienschaffende

Mingo goes media - Wirtschaftsagentur Wien plant neuen attraktiven Bürostandort in Neu Marx

Wien (OTS) - Die Wirtschaftsagentur Wien plant einen neuen "Mingo"-Bürostandort speziell für Unternehmen aus der Medienwirtschaft. Standort dafür wird der neue Hotspot der Wiener Medienszene sein - das sich gerade in Bau befindliche Mediaquarter Marx 3 im Stadtentwicklungsgebiet Neu Marx. Auf gut 2.000 Quadratmetern entwickelt die Wirtschaftsagentur Wien damit ihr achtes Bürozentrum für GründerInnen, Start-ups, Einpersonenunternehmen, Kleinstbetriebe und Neue Selbständige in Wien. "Wie bereits mit 'Mingo goes creative' bieten wir auch mit 'Mngo goes media' ein maßgeschneidertes Angebot speziell für die kleinen Unternehmen und die GründerInnen aus diesem Wirtschaftsbereich", erklärt Finanz- und Wirtschaftsstadträtin, Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

Mingo goes media wird direkt im modernsten Standort für die Medienwirtschaft in Österreich beheimatet sein. Dadurch profitieren GründerInnen, Start-ups, Einpersonenunternehmen und Kleinstunternehmen der Branche gleich vom Start weg von der hervorragenden Infrastruktur für die Medienindustrie, wie z.B. durch schnellste digitale Anbindung, Studios und Schnittplätze. Gleichzeitig können durch die Fokussierung auf die Medienbranche neue Synergien und Marktchancen genutzt werden. "Für die Stadt mit ein Grund die Errichtung dieses neuen Mingo Standortes mit einer halben Million Euro zu unterstützen, die der Finanzausschuss heute einstimmig freigegeben hat", ergänzte Brauner.

Mingo ist die Start-up Initiative der Stadt Wien

Mit Mingo (move in and grow) unterstützt die Stadt über die Wirtschaftsagentur Wien seit 2007 gezielt GründerInnen, Start-ups, Einpersonenunternehmen, Kleinstbetriebe und Neue Selbstständige. Neben kostengünstigen und flexiblen Büroflächen, die zum Wachstum einladen, bietet die Wirtschaftsagentur Wien auch eine umfassende Unternehmensbetreuung an. Das Angebot reicht dabei vom Gründungscoaching über Innovationsmanagement bis hin zur Workshopreihe "Mingo Academy". In diesem Rahmen werden auch heuer mehr als 100 kostenlose Workshops für Unternehmen angeboten werden. Dabei vermitteln ExpertInnen Know-how für den betrieblichen Alltag, etwa zu Themen wie Buchhaltung, Steuern, Marketing, Recht, Networking, Businessplan u.a. Insgesamt bieten alle bisherigen sieben Mingo Büros der Wirtschaftsagentur Wien Platz für bis zu 160 Unternehmen.

o Webtipp: www.wirtschaftsagentur.at www.mingo.at

