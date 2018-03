Expansion bei Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte:

Sanierungs- und Insolvenzrechtsexperte Mag. Stefan Weileder (30) wird Partner im Team von Graf & Pitkowitz

Wien (OTS) - Mag. Stefan Weileder (30) ist neuer Partner der Graf

& Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH. Der Sanierungs- und Insolvenzrechtsexperte wird Teil des Anwaltsteams der international tätigen Wirtschaftsanwaltskanzlei Graf & Pitkowitz.

"Mag. Weileder hat sich bei unseren Mandanten als hervorragender Experte profiliert. Ich freue mich sehr, dass er zukünftig als eingetragener Rechtsanwalt seine fachliche Kompetenz und seine hohe Beratungsqualität in unsere Kanzlei einbringen wird", so Dr. Alexander Isola, Head des Expertenteams Sanierungs- und Insolvenzrecht bei Graf & Pitkowitz. Mag. Stefan Weileder studierte Rechtswissenschaften an der Karl Franzens Universität in Graz. Er sammelte als Jurist sowohl in der Wirtschaft als auch seit 2006 als Konzipient bei Graf & Pitkowitz einschlägige Erfahrungen. Er betreute Mandate im Bereich Sanierungs- und Insolvenzrecht, Organhaftungsfragen sowie des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts.

"Wir wickeln zahlreiche komplexe Causen mit Focus Insolvenz- und Sanierungsrecht bzw. Organhaftungsfragen und Wirtschaftsstrafrecht ab. Expertise in diesen Rechtsbereichen wird nach unserer Erfahrung immer stärker nachgefragt. Umso mehr sind wir stolz darauf, mit Mag. Weileder einen weiteren praxiserfahrenen Rechtsanwalt als Partner in unserem Team zu haben", so Dr. Alexander Isola, selbst mehrfach international ausgezeichneter Anwalt. So hat zB das renommierte Institut CHAMBERS Dr. Isola 2010 zu einem der Top-Insolvenzrechtsexperten weltweit gekürt.

Zu Mag. Stefan Weileder

Geboren 14. Jänner 1980 in Starnberg (Deutschland)

Rechtsanwalt bei Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH, spezialisiert auf Insolvenzrecht, Organhaftungsfragen und Unternehmens- und Gesellschaftsrecht.

2006 - 2010: Konzipient bei Graf & Pitkowitz Rechtsanwälte GmbH.

2006: Universitätslehrgang Rechnungswesen für Juristen

2005: Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaft an der Karl Franzens Universität, Graz

2001 - 2004: Wirtschaftspraktiker im In- und Ausland

Sprachen: deutsch, englisch

Graf & Pitkowitz ist eine der führenden Anwaltskanzleien in Österreich. Mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut die Kanzlei zahlreiche Mandate im In- und Ausland in Fragen des Wirtschaftsrechts. Der Kanzlei wurde jüngst unter anderem von IFLR (International Financial Law Review) für ihre international Expertise im Bereich Mergers & Acquisitions ausgezeichnet. Im österreichischen Anwaltsranking des Wirtschaftsmagazins FORMAT ist Graf & Pitkowitz unter den Top Anwaltskanzleien Österreichs. Dr. Alexander Isola ist in diesem Ranking Nummer 1 unter den Insolvenzrechtexperten Österreichs.

