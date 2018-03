Terminaviso: ÖCV-Symposium "Gott. Medizin. Allmacht mit Grenzen?"

Der Österreichische Cartellverband lädt am 20. Januar 2011 zum öffentlichen Symposium "Gott. Medizin. Allmacht mit Grenzen?" an der Universität Innsbruck.

Wien (OTS) - Am Donnerstag den 20. Januar 2011 veranstaltet der Österreichische Cartellverband an der Universität Innsbruck ein öffentliches Symposium zum Thema "Gott. Medizin. Allmacht mit Grenzen?". Erörtert soll die Frage werden, welchen technischen, ethischen und wirtschaftlichen Grenzen die scheinbar allmächtige Medizin heute und in der Zukunft unterworfen ist bzw. sein wird.

ÖCV-Symposium "Gott. Medizin. Allmacht mit Grenzen?"



- Landesrat DI Dr. Bernhard Tilg, Landesrat für Gesundheitspolitik

in der Tiroler Landesregierung



- Prof. Dr. Hildegunde Piza-Katzer, plastische Chirurgin,

Wissenschaftlerin des Jahres 2000; Prof. Piza-Katzer führte die

erste erfolgreiche Transplantation von Händen durch.



- MMag. H. Petrus R. Stockinger CanReg, Priester und

Religionslehrer



Moderiert wird die Veranstaltung von Mag. Dr. Johann Überbacher, dem

ehemaligen Chefredakteur der Tiroler Woche.



Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.



Datum: 20.1.2011, um 19:00 Uhr



Ort:

Hauptgebäude der Universität Innsbruck, Hörsaal A

Innrain 52, 6020 Innsbruck





Rückfragen & Kontakt:

Gottfried Gruber

Organisationsreferent des ÖCV Präsidiums

Tel.: +43 (0664) 930 20 23