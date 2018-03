Smart AdServer bietet Mobile-Lösung jetzt auch für Agenturen

Berlin (ots) - Kampagnensteuerung für Online- und Mobilewerbung aus einer Hand / Starke Entwicklung in 2010 =

Smart AdServer, führender Anbieter von Technologien in den Bereichen AdServing und digitalem Marketing, hat seine Technologie Smart Mobile weiterentwickelt und ermöglicht ab sofort auch Media-Agenturen die Lieferung von Werbekampagnen auf mobilen Endgeräten. Smart AdServer ist damit einer der ersten Anbieter, der Agenturen eine eigene Lösung bietet, die das Kampagnen-Management sowohl für mobile Endgeräte als auch im Internet aus einer Anwendung heraus erlaubt. Dabei ist Smart Mobile vollständig in die Technologie der Weblösung integriert, bietet die gleiche Oberfläche und gleiche Arbeitsprozesse. Durch die Implementierung von Smart Mobile profitieren Agenturen künftig von mehr Datentransparenz, neuen Möglichkeiten bei der Nachsteuerung, einem verbessertem Werbemittelmanagement, dedizierten RichMedia-Formaten und Reporting-Tools. Für optimale Reichweiten hat Smart AdServer seine Lösung darüber hinaus mit Netzwerken wie Smaato und Madvertise integriert. Für das Jahr 2010 zieht das Unternehmen zudem positive Gesamtbilanz: "Unser Kundenportfolio umfasst derzeit rund 250 Vermarkter, Publisher und Agenturen und pro Monat werden über unsere Lösungen rund 70 Milliarden Werbemittel ausgeliefert. Smart AdServer entwickelt sich sehr positiv, wir wachsen stark und gewinnen kontinuierlich neue Kunden hinzu. Gerade der Bereich Mobile bietet viele Herausforderungen und verspricht viel Potential", so Manuel Koubek, Vertriebsleiter Deutschland, Österreich und Schweiz von Smart AdServer. Smart AdServer stellt seine integrierte Lösung am 27. und 28. Januar 2011 bei den M-Days in Frankfurt a.M. sowie vom 14. bis 17. Februar im Rahmen des Mobile World Kongresses in Barcelona vor. Über Smart AdServer Smart AdServer ist die am schnellsten wachsende europäische Technologie zur Auslieferung von Online-Werbeinhalten und Marktführer in Frankreich und Spanien. Weltweit nutzen rund 250 Kunden die Smart AdServer-Technologie. Die Lösung unterstützt Vermarkter, Agenturen, Publisher oder AdNetzerke durch eine klare Fokussierung auf Benutzerfreundlichkeit sowie ein hohes Qualitäts- und Innovationsniveau bei der Umsetzung von Kundenanforderungen. Smart AdServer ist ein Tochterunternehmen der auFeminin.com, Frankreich. Die Axel Springer AG ist mit 82,4 Prozent an auFeminin.com beteiligt.

