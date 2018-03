Vocal-Coach Monika Ballwein und Autorin Barbara Sternthal zu Gast in "Mahlzeit Burgenland"

Prominente Gäste in der beliebten Mittagssendung von ORF-"Radio Burgenland"

Eisenstadt (OTS) - Vocal-Coach Monika Ballwein arbeitet mit den jungen Gesangstalenten der ORF-Fernsehshow "Helden von Morgen" und weiß auch, was sich hinter den Kulissen abspielt. Darüber plaudert sie am Freitag, dem 21. Jänner 2011, in "Mahlzeit Burgenland" mit ORF-Burgenland-Moderator Georg Prenner. Wir servieren:

Schwammerl-Lauchsuppe.

Am Montag, dem 24. Jänner 2011, ist Dr. Barbara Sternthal zu Gast. Die Autorin, Übersetzerin und Redakteurin gestaltet ihre Bücher mit viel Leidenschaft selbst und liebt Venedig, nicht nur im Carneval. Ihr Kochtipp: Insalata d'arance.

"Mahlzeit Burgenland", Montag - Freitag, von 11.00 bis 13.00 Uhr, Radio Burgenland.

