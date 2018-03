RTL-Sender mit Rekordjahr - 17,4 Prozent Bruttowerbesteigerung

Wien (OTS) - Von einer Werbekrise war bei der IP Österreich, der RTL-Vermarktungstochter, im Vorjahr nichts mehr zu spüren: Das Marktforschungsinstitut Focus Media bescheinigt der Sendergruppe (RTL, RTL II, Super RTL, VOX und AUSTRIA 9) ein deutliches Bruttowachstum von mehr als 17 Prozent im Jahr 2010. In Summe schalteten Österreichs Werbetreibende bei den RTL-Sendern Spots im Wert von mehr als 150 Millionen Euro.

"2010 setzte die Werbewirtschaft ein weiteres klares Zeichen pro Privat-TV. Bereits 60% aller TV-Budgets fließen in Privatsender. IP Österreich blickt auf ein höchst erfolgreiches Jahr 2010 zurück.", sagt Gerhard Riedler, Geschäftsführer der IP Österreich. "Auch für 2011 sind unsere Prognosen optimistisch und das Jahr hat schon sehr gut begonnen", so Riedler.

Dass das Vertrauen der Werbewirtschaft in die Sender der RTL-Gruppe berechtigt ist, zeigt die Publikumsresonanz im Jahr 2010. Mit den eigenproduzierten Shows "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar" konnte RTL auch in Österreich regelmäßig Traumquoten einfahren. VOX punktete 2010 wiederum mit den besten US-Crimeserien sowie mit dem "X Factor". Im Gesamtjahr 2010 erreichten die von IP Österreich vermarkteten Sender einen Gesamtmarktanteil von 21,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 12 bis 49-Jährigen.

Flaggschiff der IP ist nach wie vor RTL, mit einem Marktanteil von 8,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen - bei den Jungen (12 bis 29 Jahre) waren es 8,6 Prozent. VOX erreichte 2010 einen Jahresmarktanteil von 6,0 Prozent.

Auch die technische Reichweite der österreichischen Werbefenster nahm im Vorjahr noch einmal zu. Die RTL-Werbefenster waren mit Ende Dezember 2010 in 3,06 Millionen TV-Haushalten empfangbar, das entspricht 87,5 Prozent aller Haushalte mit Fernsehempfang.

Quellen:

Media Focus Research GmbH

AGTT / GfK: TELETEST, Evogenius Reporting, IP; Marktanteile KaSat-HH

Rückfragen & Kontakt:

IP-Österreich

Romana Strecker, Marketing

Tel.: 01/367 80 40/ 11

romana.strecker @ ip-oesterreich.at