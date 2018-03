DRSdigital stellte den virtuellen Datenraum für den Verkauf der InterApp Armaturen Holding an die AVK-Gruppe / Die AVK übernimmt 100% des Aktienkapitals der InterApp

Zug (ots) -

Die InterApp Armaturen Holding AG, Spezialist für die Herstellung und den Vertrieb von industriellen Armaturen, Antrieben und Zubehörteilen, verkauft per 1. November diesen Jahres 100% ihres Aktienkapitals an die AVK International A/S. Die AVK-Gruppe ist ein weltweit führender Hersteller von Ventilen und Zubehör für die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Brandbekämpfung und Gasversorgung. InterApp bleibt innerhalb der AVK-Gruppe unabhängig und der Markenname InterApp sowie die Lokalitäten und vorhandenen Strukturen werden beibehalten. Durch die Übernahme können beträchtliche Synergien zwischen den beiden Unternehmen erreicht werden, welche weitere Wachstumschancen begünstigen und eine stärkere Marktposition sowie operative Verbesserungen sichern. Des Weiteren wird InterApp von den Beschaffungskanälen von AVK sowie dem weltweiten Vertriebsnetzwerk profitieren, während AVK das Verkaufsnetz von InterApp in den Heimmärkten Schweiz, Österreich und Italien zugutekommen wird. Als Plattform zur Durchführung der Verkaufsabwicklung wurde der hochsichere virtuelle Datenraum ( http://www.presseportal.de/go2/virtueller-datenraum ) von DRSdigital ausgewählt. Zudem wurde auch der gesamte Frage- und Antwortprozess über die Q&A Management Plattform von DRSdigital abgewickelt. Mit Hilfe der einzigartigen Technologie wird die übliche Flut von unstrukturierten E-Mails, Faxen, Telefonaten oder Excel-Sheets vermieden und der gesamte Kommunikationsfluss zentral in einer Datenbank gespeichert. Über DRSdigital DRSdigital ist ein auf virtuelle Datenräume spezialisierter Transaktionsdienstleister, der Unternehmen beim Austausch von hochsensiblen Unternehmensdaten unterstützt. Dabei umfasst das Spektrum des Marktführers für große Portfoliotransaktionen sowohl den Bereich Real Estate als auch andere komplexe Finanztransaktionen aus den Segmenten M&A, Private Equity, Nonperforming Loans und Börsengänge. http://www.drs-digital.com/

