ARBÖ: So kassieren die EU-Staaten beim Sprit ab

Österreichs Steueranteil liegt über dem EU-Durchschnitt, sowohl bei Diesel als auch bei Benzin - Platz 5 bei Dieselbesteuerung

Wien (OTS) - Die EU-Staaten kassieren im Schnitt 48,6 Prozent des Dieselpreises. Bei Eurosuper sind es gar 55,4 Prozent, errechnet der ARBÖ auf Grundlage des aktuellsten EU-Bulletins. Österreich liegt sowohl bei Diesel, als auch bei Eurosuper über dem EU-Durschnitt.

Bei Diesel gehen in Österreich 51,6 Prozent an den Staat. Damit nimmt Österreich im Ranking der höchsten Steuertangenten Platz 5 von 27 EU-Staaten ein. Durch die jüngste Steuererhöhung hat sich Österreich bei Diesel von Platz 13 gleich um acht Ränge nach vorne katapultiert.

Auch bei Eurosuper 95 liegt Österreich mit einer Steuertangente von 57,2 Prozent über dem EU-Schnitt und nimmt im Ranking der Spitzenbesteuerung nun Platz 12 ein. Durch die jüngste Steuererhöhung hat sich Österreich von Platz 15 auf Platz 12 um drei Ränge nach vorne geschoben.

Und hier die Steuertangenten nach Staaten. In der Steuertangente sind nicht nur die Mineralölsteuern enthalten, sondern auch noch Umsatzsteuern bzw. Sondersteuern wie z.B. die Ökosteuer in Deutschland, oder die Pflichtbevorratung in Österreich.

Steueranteile auf Diesel in Prozent: Ranking EU-Land Prozent 1. Großbritannien 61,5 2. Irland 54,6 3. Schweden 53,6 4. Deutschland 51,9 ------------------------------------------- 5. ÖSTERREICH 51,6 ------------------------------------------- 6. Slowenien 50,9 7. Frankreich 50,3 8. Tschechische Republik 50,2 9. Niederlande 50,2 10. Dänemark 49,8 11. Estland 49,7 12. Belgien 49,4 13. Griechenland 49,1 14. Slowakei 49,0 15. Italien 48,8 16. Ungarn 48,5 17. Portugal 46,9 18. Malta 46,9 19. Polen 46,2 20. Lettland 45,9 21. Bulgarien 45,6 22. Rumänien 45,6 23. Finnland 44,4 24. Spanien 44,2 25. Litauen 43,3 26. Zypern 42,6 27. Luxemburg 41,8 ------------------------------------------- Durchschnitt 48,6 ------------------------------------------- Stand 10.01.2011 Quelle: EU-Bulletin

Steueranteile auf Eurosuper 95 in Prozent: Ranking EU-Land Prozent 1. Großbritannien 62,9 2. Schweden 61,6 3. Griechenland 61,2 4. Niederlande 61,1 5. Deutschland 60,3 6. Irland 60,1 7. Finnland 58,9 8. Belgien 58,5 9. Frankreich 58,4 10. Slowakei 58,0 11. Portugal 57,9 ------------------------------------------- 12. ÖSTERREICH 57,2 ------------------------------------------- 13. Dänemark 56,7 14. Italien 55,7 15. Tschechische Republik 55,1 16. Slowenien 54,8 17. Ungarn 54,0 18. Estland 52,8 19. Polen 52,7 20. Litauen 51,7 21. Malta 51,1 22. Luxemburg 50,9 23. Spanien 50,2 24. Rumänien 50,1 25. Lettland 49,5 26. Bulgarien 49,3 27. Zypern 45,1 ------------------------------------------- Durchschnitt 55,4 ------------------------------------------- Stand: 10.01.2011 Quelle: EU-Bulletin

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessensvertretung & Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Lydia Ninz

Tel.: (++43-1) 891 21-280, mobil: 0664/60 123 280

mailto: presse @ arboe.at

http://www.arboe.at