Masdar PV und Beck Energy errichten großen Freiflächensolarpark in Deutschland

Ichtershausen (ots) -

65.000 Module von Masdar PV generieren ab sofort 6.096.000 kWh regenerative Energie pro Jahr in Europas größter Freiflächenanlage mit Solarmodulen von Masdar PV. Gemeinsam mit der Beck Energy GmbH hat Masdar PV die Anlage mit einer installierten Leistung von 6 MWp auf einer Fläche von ca. 30 ha in Luckenwalde - 50 km südlich von Berlin - innerhalb von nur zwei Monaten realisiert und an das Stromnetz angeschlossen. Der von den Modulen erzeugte Solarstrom kann insgesamt rund 2.200 Vier-Personen-Haushalte versorgen. "Wir haben hier ein Referenzprojekt für weitere Utility Scale Photovoltaik-Kraftwerke und für unser Masdar PV Produkt geschaffen", freut sich Frank Wouters, CEO von Masdar PV. "Wir sind überzeugt, dass Großanlagen dieser Art künftig einen wichtigen Beitrag zur lokalen und regionalen Diversifizierung des Energiemix liefern." Auch Bernhard Beck, Geschäftsführer der Beck Energy GmbH, die demnächst unter der internationalen Marke BELECTRIC firmieren wird, ist von dem Projekt in Brandenburg begeistert. "Die Masdar PV Module eignen sich sehr gut zur Installation in Großprojekten dieser Art, da sie ein hervorragendes Kosten-Nutzen-Verhältnis bieten." Mit der Anlage in Luckenwalde sei der Startschuss für eine konstruktive Zusammenarbeit des Unternehmens aus dem unterfränkischen Kolitzheim mit der Masdar PV gegeben worden. Erste gemeinsame kleinere Folgeprojekte in Abu Dhabi wurden bereits realisiert. "Wir sind überzeugt, dass wir mit Beck Energy einen starken Partner gefunden haben, um weltweit Projekte erfolgreich umzusetzen", sagt Frank Wouters. Über Masdar PV GmbH Masdar PV GmbH stellt innovative Produkte und Lösungen im Bereich der Dünnschicht-Photovoltaik her. Mittelfristiges Ziel der Gesellschaft ist der Aufstieg zu einem der führenden Produzenten in diesem PV-Segment. Die Gesellschaft ist eine hundertprozentige Tochter von Masdar, Abu Dhabis facettenreicher Initiative für Zukunftsenergie initiiert von und im Besitz der Mubadala Development Company, und gehört dort zum Geschäftsbereich Masdar Power. Dabei handelt es sich um eine umfassende, zukunftsweisende Investition des Emirates, welche die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer Technologien in den Bereichen regenerativer Energien und Nachhaltigkeit zum Ziel hat. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website: www.masdarpv.com Über Beck Energy GmbH Die Beck Energy GmbH ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Errichtung von Freiflächen-Solarkraftwerken. Die 2002 gegründete Firma mit Sitz im unterfränkischen Kolitzheim und Niederlassungen in Jessen, Luckenwalde sowie 13 Ländern weltweit plant und errichtet schlüsselfertige Solarkraftwerke weltweit. Bereits mehr als 100 Anlagen im Kraftwerksmaßstab wurden ans Netz gebracht. Im Jahr 2010 war das Unternehmen mit 268,7 Megawatt installierter Leistung Weltmarktführer beim Bau von Solarkraftwerken im Bereich Freifläche. Ab Anfang dieses Jahres tritt die Beck Energy GmbH international unter dem Namen BELECTRIC auf. Unter der Marke BELECTRIC werden neben der Beck Energy GmbH auch die anderen Unternehmen im Photovoltaik Zentrum Kolitzheim (S&F Umwelttechnik GmbH, Blitzstrom GmbH) zusammengefasst. Weitere Informationen über die Beck Energy GmbH finden Sie im Internet unter www.beck-energy.de

