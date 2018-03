Simmering: Buch-Präsentation "Der Golem von Wien"

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) lädt

zur Vorstellung des neuen Buches "Der Golem von Wien" ein. Die frei zugängliche Veranstaltung am Dienstag, 18. Jänner, beginnt um 19.00 Uhr. Museumsleiterin Petra Leban BA begrüßt die Gäste und spricht einführende Worte. Der Autor und Redaktionsleiter der Kultur-Zeitschrift "Tarantel", Gerald Grassl, zeichnet für den Band "Der Golem von Wien" verantwortlich. Grassl hat sich längere Zeit mit jüdischen Sagen aus der Leopoldstadt befasst und wartet jetzt mit lesenswerten "Geschichten der Mazzesinsel" auf. Neben jüdischen Überlieferungen liest der Schriftsteller am Dienstag einige Simmeringer Sagen. Ferner betätigt sich der Schreiber als Interpret "jiddischer" Lieder. Auskünfte über die Buch-Präsentation gibt das ehrenamtliche Bezirkshistoriker-Team unter der Rufnummer 740 34/11 127 (tlw. Anrufbeantworter) sowie per E-Mail (Adresse:

bezirksmuseum.simmering@gmx.at).

Genaue Angaben zu den Inhalten dieses "sagenhaften" Druckwerks sind erst bei der Vorstellung zu erfahren. Der bebilderte Band hat einen Umfang von rund 160 Seiten und kostet 15 Euro. Infos und Bestellungen: "Edition Tarantel", E-Mail: wuzgerald @ gmx.at, Post-Anschrift: 1020 Wien, Vivariumstraße 8/4/18.

Allgemeine Informationen:

o "Tarantel - Zeitschrift für Kultur von unten": www.tarantel.at o Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

