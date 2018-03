Haushaltsversicherungen mit enormen Preisunterschieden

Das Vergleichsportal durchblicker.at hat verglichen: Einige Versicherungen sind für dieselbe Wohnung mehr als doppelt so teuer wie andere. Ein Vergleich kann sich lohnen.

Wien (OTS) - So kostet zum Beispiel eine Haushaltsversicherung für eine 80m2 Wohnung in Graz mit wohnlicher Ausstattung im Vergleich zwischen Euro 142 und Euro 308, das ergibt eine mögliche Ersparnis von Euro 166, also mehr als die Hälfte (weitere Beispiele im Anhang).

Reinhold Baudisch von durchblicker.at: "Die Vergleichsergebnisse in der Haushaltsversicherung sind beeindruckend. Wir haben uns zahlreiche Vergleiche angesehen, viele davon mit Preisabständen zwischen den Anbietern von mehr als 100%." Michael Doberer ergänzt:

"Den einen günstigen Anbieter für alle gibt es nicht, denn in den Preis fließen viele Faktoren ein, wie Größe, Wohnort, Ausstattung der Wohnung und viele weitere. Daher gelangen Herr und Frau Österreicher nur durch den individuellen Vergleich zum besten Angebot!"

Neuer Online-Vergleichsrechner für Haushaltsversicherungen

durchblicker.at bietet jetzt neu unter www.durchblicker.at/haushaltsversicherung einen Versicherungsvergleich für Haushaltsversicherungen an, mit dem Konsumenten in wenigen Minuten und völlig kostenlos den Markt vergleichen können. Reinhold Baudisch: "Wir vergleichen nicht nur Preise, sondern auch die Leistungen der einzelnen Produkte. Damit ist jeder selbst in der Lage, die richtige Wahl zu treffen."

