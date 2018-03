Tirol die Wette gilt: Die größte Radiowette aller Zeiten

Tourismuschef Markus Kofler wettet mit Deutschland um 500 Übernachtungen.

Kramsach (TP/OTS) - Um Gäste anzuwerben beschreiten manche Tourismusregionen schon mal unkonventionelle Wege. So auch das Alpbachtal Seenland, das nun mit einer außergewöhnlichen Radiowette aufhorchen lässt: Tourismuschef Markus Kofler wettet mit Deutschland um ein gratis Wochenende für 500 Gäste.

"Wetten, dass ihr es nicht schafft, 500 Gäste gleichzeitig auf die Bayreuther Hütte nach Tirol zu bringen?", lautet Koflers Wettaufforderung. Der Aufruf fand beim Bayreuther Radiosender Mainwelle Gehör, der mit Moderator Bernd Rasser nun die Wette annahm.

"Ich stelle mich der Herausforderung und werde mit 500 Leuten, wie der Hansi Hinterseer, auf die Bayreuther Hütte pilgern", kontert der Radiomoderator, der jetzt seine Hörer vom Bergsteigen überzeugen muss.

Wenn er es nicht schafft, wird Bernd Rasser - wie TV-Urgestein Thomas Gottschalk - ungeliebte Arbeiten übernehmen. Was genau er machen muss, entscheiden dann seine Hörer. Wird die Wette eingelöst, lädt die Tourismusregion mit Unterstützung vieler Vermieter 500 Gäste auf ein gratis Wochenende ins Alpbachtal ein. Das erste Juliwochenende ist dafür vorgesehen. Vergangene Woche hat sich Rasser mit seinem mobilen Radiostudio im Kramsacher Hof eingerichtet und sendete unter dem Titel "Die größte Radiowette aller Zeiten" zwei Mal täglich fünf Stunden lang live aus der Region Alpbachtal Seenland.

"Bereits am ersten Tag der Wette, fluteten Radiohörer den Sender mit den witzigsten Ideen und Anregungen", freut sich Rasser. Mit rund 150.000 Hörern täglich und einer vierwöchigen Bewerbung ist er auch optimistisch die Wette zu gewinnen. Mit an Bord sind bereits einige Kooperationspartner wie Schmetterling-Reisen oder Motor-Nützl, die auch künftig mit der Tourismusregion zusammenarbeiten wollen. "Das Ziel dieser Wette ist natürlich Aufmerksamkeit in ganz Deutschland zu erregen", so Kofler.

Anfang Feber entscheidet sich dann in der zwölfstündigen Sondersendung, ob sich 500 Leute über ein geschenktes Urlaubswochenende in Tirol freuen dürfen.

Link Radio Mainwelle Wette: http://www.mainwelle.fm/

Rückfragen & Kontakt:

Presseinfo:

MMag. Gabriele Grießenböck

Tel.: +43 (0)676 83521617



Dir. Markus Kofler Tel.: +43 (0)676 83521612

Bernd Rasser, Radio Mainwelle Tel.: +49 1515 889 6845