EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Markante Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2010

17.01.2011

Ternitz/Wien, 17. Jänner 2011. Die im ATX der Wiener Börse notierte Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) erzielte im Geschäftsjahr 2010 aufgrund eines deutlich besseren Branchenumfeldes einen markanten Umsatz- und Ergebniszuwachs.

Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Konzernumsatz von MEUR 251,6 im Vorjahr um 22 % auf MEUR 306,0. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte um beachtliche 79 % von MEUR 23,5 im Jahr 2009 auf MEUR 42,0 gesteigert werden.

Die endgültigen Ergebnisse für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2010 (1. Jänner - 31. Dezember 2010) veröffentlicht SBO am 10. März 2011.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen für die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. SBO beschäftigte per 31.12.2010 weltweit 1.275 Mitarbeiter (31.12.2009: 1.056), davon in Ternitz/Niederösterreich 370 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 564.

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen für die Oilfield Service-Industrie. Schwerpunkt sind amagnetische Bohrstrangkomponenten für die Richtbohrtechnologie. SBO beschäftigte per 31.12.2010 weltweit 1.275 Mitarbeiter (31.12.2009: 1.056), davon in Ternitz/Niederösterreich 370 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 564.

