TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 17. Jänner 2011 von Mario Zenhäusern "Hilde Zach wird Innsbruck und Tirol fehlen"

Bürgermeisterin im besten Sinne des Wortes: Hilde Zach erarbeitete sich den Weg in die Herzen der Menschen.

Innsbruck (OTS) - Tirol trauert um eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Frau: Hilde Zach, Unternehmerin, Vollblutpolitikerin und vor allem Innsbruckerin aus Leidenschaft, hat den jahrelangen Kampf gegen eine heimtückische Krankheit am Samstagabend verloren. Hilde Zach war eine der herausragend?sten Persönlichkeiten der vergangenen Jahre. Besonders für die Landeshauptstadt Innsbruck:

Ihrer Heimatstadt, der sie als Bürgermeisterin von 2002 bis 2010 den eigenen Stempel aufdrückte, gehörte ihre uneingeschränkte Liebe. Für Innsbruck, für die Menschen, die hier leben, setzte sich Zach mit Mut, Leidenschaft und Konsequenz ein. Ihre unbändige Energie rang allen, auch dem politischen Mitbewerber, tiefen Respekt ab.

Die Politikerin Zach war eine rast- und ruhelose, mitunter auch unbequeme Macherin. Die Herzen der Menschen flogen ihr nicht von Anfang an zu. Erst als sie begann, aus dem Schatten ihres Mentors Herwig van Staa herauszutreten, stiegen ihre Beliebtheitswerte. Zuletzt avancierte sie zur Bürgermeisterin im besten Sinne des Wortes: eine starke Frau mit eigener Meinung, die sich nicht scheute, unpopuläre Entscheidungen zu verantworten, der insbesondere Menschlichkeit ein echtes Anliegen war und die immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Innsbruckerinnen und Inns?brucker hatte. Besonders bitter ist, dass der Aufstieg Zachs zur großen, parteiübergreifend geachteten Politikerin, die zum Abschied stehende Ovationen von allen Mitgliedern des Gemeinderats erhielt, mit dem Ausbruch jener schweren Krankheit einherging, der sie jetzt erlag. Dass sie sich davon äußerlich kaum beeindrucken ließ, sondern ihren Weg unbeirrt weiterging, ebnete ihr endgültig den Weg in die Herzen der Menschen.

Hilde Zach ist nicht mehr. Sie wird dem Land Tirol, vor allem aber der Stadt Innsbruck fehlen.

