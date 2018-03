Neues Volksblatt: "Vorbilder?" (von Michael KALTENBERGER)

Ausgabe vom 17. Januar 2011

Linz (OTS) - Wie clever sind die Finnen wirklich? In

Bildungsfragen werden sie uns jedenfalls als das Maß aller Dinge dargestellt, vor allem von der SPÖ.

Wenn es um die Landesverteidigung geht, dann wird es um die angeblich so fortschrittlichen Finnen im linken Lager ganz ruhig. Der Grund:

Die Finnen haben wie wir die allgemeine Wehrpflicht - und sie haben, gemessen an der Wirtschaftsleistung, ein gut doppelt so hohes Heeresbudget wie Österreich.

Weil also in Sachen Heeresreform mit den cleveren Finnen kein Staat zu machen ist, hat sich Verteidigungsminister Norbert Darabos die Schweden zum Vorbild genommen. Die wenden zwar für ihr Heer auch fast doppelt so viel vom BIP auf wie Österreich, aber sie haben die Wehrpflicht ausgesetzt. Das reicht als Vorbild.

Die Schweden haben aber noch etwas, wenn auch nur in Reserve: die Wehrpflicht für Frauen. Im Krisenfall muss die Regierung auch die Frauen zu den Fahnen rufen!

Ob unser rote Heeresminister das übersehen hat oder ob er sich bewusst mit seiner Partei anlegt, was auf einen gewissen Hang zum Märtyrertum schließen ließe, ist noch nicht ganz klar.

Klar ist aber, dass von der SPÖ außer dem Schlachtruf "Weg mit der Wehrpflicht!" in Sachen Bundesheer und Zivildienst noch nichts Konkretes gekommen ist. Schön langsam wird's Zeit!

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at