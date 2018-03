Fragen und Antworten zu einem Sonnenkönig (Kommentar Ralf Mosser)

Klagenfurt (OTS) - Nächsten Samstag würde Bruno Kreisky seinen 100er feiern. Die Mehrheit der Österreicher ist noch heute der Meinung, dass er der "beste Bundeskanzler aller Zeiten" gewesen ist. Zu seinem runden Jubiläum tauchen Fragen auf: Was hat ihn ausgemacht? Könnte ein Mann wie er auch in der Politik von heute bestehen? Ein Versuch, Antworten zu finden.

Kreisky hatte ein ganz klar definiertes Ziel: Österreich - ja die Welt - nach seinen Vorstellungen und den Vorstellungen seiner Partei zu gestalten. Dafür braucht man eine Vision und vor allem Mut, Entschlossenheit und Konsequenz.

Diese Eigenschaften sind seinen Nachfolgern abhanden gekommen. Anstatt zu regieren, beschränken sie sich darauf zu reagieren.

So gesehen hätte Kreisky wohl auch im heutigen politischen Geschehen die besten Chancen, zum "Sonnenkönig" aufzusteigen.

