SPÖ Prettner: FPK Idee der "verpflichtenden Freiwilligkeit" wäre Ausbeutung der Frauen

FPK Ragger mangelt es an sozialpolitischem Grundwissen

Klagenfurt (OTS) - Einen weiteren Beweis dafür, wie weit sich die FPK bereits von den Interessen der Menschen entfernt hat sieht SPÖ Landesrätin Beate Prettner in FPK Raggers Idee, jedem zehn Stunden Freiwilligendienst als Stütze des Sozialsystems "zuzumuten". "Im Klartext soll das wohl heißen, zehn Stunden freiwilligen Dienst verpflichtend für jeden, was die Freiwilligkeit an sich ad absurdum führt, um das Landesbudget zu entlasten", übt Prettner Kritik an diesem weiteren lediglich an wirtschaftlichen Fakten orientierten Vorschlag Raggers.

Wenn Ragger von zehn "zumutbaren" Stunden Freiwilligendienst für jeden spricht, vergesse er offenbar, dass dieser Vorschlag wiederum Kärntens Frauen enorme Probleme beschere, gibt Prettner zu bedenken. "Kärntens Frauen bewältigen in den meisten Fällen ohnehin schon, oft zusätzlich zu einem Erwerbsberuf, freiwillige und unbezahlte Arbeit im Rahmen ihrer Familie. Sei es in Form von Haushaltsführung, der Pflege von älteren Angehörigen oder der Erziehung der Kinder. Diesen Frauen nun auch noch Freiwilligendienste aufbürden zu wollen wäre eine Ausbeutung des weiblichen Geschlechts, die ihresgleichen sucht", zeigt sich Prettner empört.

Ein Soziallandesrat, der augenscheinlich jegliches Verständnis für Soziales verloren habe und lediglich wirtschaftliche Interessen in Entscheidungen einbezieht um die blau-schwarzen Budgetlöcher zu stopfen sei fehl am Platz, so Prettner. "Milliardengräber wie die Hypo, die Seebühne, das Stadion usw. auf dem Rücken der Freiwilligkeit der Kärntnerinnen und Kärntner, der Frauen und letztendlich auch auf dem der zu Pflegenden ausgleichen zu wollen beweist, dass sich die FPK von den Interessen der Menschen verabschiedet hat", so Prettner, die FPK Ragger empfiehlt selbst einen Freiwilligendienst in einem Pflegeheim anzutreten um ein Gespür dafür zu bekommen, was dort alles geleistet wird.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Kärnten

Klagenfurt