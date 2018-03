Leichtfried zu Karas: Neutralität darf nicht infrage gestellt werden

Leichtfried begrüßt Darabos-Vorschlag

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried darf auch mit einer möglichen Abschaffung der Wehrpflicht die Neutralität nicht infrage gestellt werden. "Die Neutralität Österreichs hat sich in der Zweiten Republik bewährt und dazu geführt, dass Österreich international oftmals eine geschätzte Vermittlerrolle spielen konnte", so Leichtfried am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die Neutralität habe sich zwar in den vergangenen Jahrzehnten den geänderten gesellschaftlichen und internationalen Rahmenbedingungen anpassen müssen. Von einer "Neutralitätslüge" könne aber nicht die Rede sein, betonte der SPÖ-EU-Abgeordnete. ****

Die Hauptträger der derzeitigen Verteidigungspolitik in Europa seien ohnehin die großen Player Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Es sei derzeit nicht zu erwarten, dass diese ihre Verteidigungspolitik einem gemeinsamen europäischen Kommando unterordnen würden, so Leichtfried. Viel wichtiger als über eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik nachzudenken, sei eine Diskussion über eine gemeinsame europäische Wirtschaftspolitik und soziale Mindeststandards, stellte Leichtfried klar.

Leichtfried kann dem Vorschlag von Verteidigungsminister Norbert Darabos, die Wehrpflicht in der derzeitigen Form abzuschaffen und dem schwedischen Modell eines Mischsystems zu folgen, einiges abgewinnen. "Ich halte den Vorschlag des Verteidigungsministers für absolut verfolgenswert. Für eine so nachhaltige und gesellschaftspolitisch wichtige Entscheidung wie die über die Zukunft des Bundesheers ist auf jeden Fall die Bevölkerung mit einzubeziehen", so Leichtfried. (Schluss) pl/up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493