Krainer: Wandelt Ikrath auf Neugebauers Spuren?

Krainer sieht "Neugebauer-Virus" in ÖVP-Klub grassieren

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sieht nach der Ankündigung von ÖVP-Abgeordneten und Sparkassenverbandschef Michael Ikrath, gegen die Wertpapier-KESt vor den Verfassungsgerichtshof zu ziehen, in der ÖVP einen "Neugebauer-Virus" grassieren: "Nach Neugebauer zieht nun der nächste ÖVP-Abgeordnete mit der Ankündigung einer Verfassungsklage gegen eigene Beschlüsse ins Feld. Wandelt Ikrath auf Neugebauers Spuren? Geht im ÖVP-Klub ein Virus um, der das eigene Abstimmungsverhalten im Nationalrat vergessen lässt?", so Krainer am Sonntag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Krainer erwartet sich eine Klarstellung von ÖVP-Klubobmann Kopf. Besonders bedenklich wertet Krainer die Klagsdrohung von Ikrath, da sich diese gegen ein Gesetz des eigenen Parteivorsitzenden richtet. (Schluss)pl/up

