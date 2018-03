Kaltenegger zu Strache: Opposition soll raus aus dem Blockadeeck

FPÖ-Chef muss konstruktiven Worten jetzt auch Taten folgen lassen

Wien, 16. Jänner 2010 (ÖVP-PD) ÖVP-Generalsekretär Fritz Kaltenegger lädt FPÖ-Chef Strache, angesichts seiner heutigen Aussagen in der "ORF-Pressestunde", ein nicht nur Fundamentalopposition zu betreiben, sondern in eine konstruktive Sachdiskussion einzusteigen: "Es ist höchste Zeit, dass die Opposition endlich aus dem Blockadeeck kommt. Wenn wir die großen und notwendigen Reformen endlich umsetzen wollen, brauchen wir konstruktive Kräfte im Parlament. Der FPÖ-Chef muss seinen konstruktiven Worten jetzt auch Taten folgen lassen und mit den Regierungsparteien zusammenarbeiten. Natürlich sind auch die anderen Oppositionsparteien eingeladen sich aktiv einzubringen." Zu den Aussagen Straches zum Gymnasium meint der ÖVP-General: "Wenn sich die FPÖ für den Erhalt des langfristigen und erfolgreichen Schulmodells des Gymnasiums einsetzt, soll sie sich aktiv in die Bildungs- und Schuldebatte einbringen." ****

