Kogler: Strache spaziert noch im politischen Neandertal herum

Vertritt in allen relevanten politischen Fragen rückwärtsgewandte Positionen

Wien (OTS) - "FP-Obmann Strache spazierte in der heutigen ORF-Pressestunde wieder im politischen Neandertal herum. Er gibt sich zwar modern, in den Positionen neben blieb er neben seiner sonst üblichen Ewiggestrigkeit aber stockkonservativ bis reaktionär. Sowohl in der Frage der Abschaffung des Bundesheeres als auch in der Schulreform vertrat er rückwärtsgewandte Positionen. Ganz zu schweigen von seinen jenseitigen Erklärungsversuchen für den missglückten Israelbesuch, etwa zu seinem pietätlosen Auftritt in Yad Vashem. Eine Vorstellung von der Zukunft des Landes hat Strache heute einmal mehr nicht vermitteln können", kommentiert Werner Kogler, stv. Bundessprecher der Grünen, den heutigen Auftritt Straches in der ORF-Pressestunde.

