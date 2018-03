VP-Marek: Hilde Zach hat gezeigt was moderne ÖVP-Stadtpolitik bedeutet

Wien (OTS) - ÖVP Wien Obfrau Christine Marek zum Ableben von Hilde Zach: "Sie war eine starke Frau und eine charismatische Politikerin. Als erste Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Innsbruck hat Hilde Zach gezeigt was moderne Stadtpolitik der ÖVP bedeutet", so Marek.

Mit ihrer Strahlkraft war die Vollblutpolitikerin Zach immer sehr nahe an den Bürgerinnen und Bürgern. Zach habe gezeigt welche Potentiale in den urbanen Gebieten stecken. "Von ihren Initiativen und ihren politischen Erfolgen profitierten auch in Zukunft noch viele Menschen", zeigt sich ÖVP Wien Obfrau Marek überzeugt.

"Unsere Gedanken sind bei der Familie der unvergesenen Bürgermeisterin, die mir persönlich auch immer ein Vorbild für gradlinige Politik sein wird", so Marek abschließend.

