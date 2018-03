BZÖ-Ebner: Strache kritisiert nur, will aber nichts ändern

Unterstützung für BZÖ-Untersuchungsausschuss zur Causa Grasser positiv

Wien (OTS) - "FPÖ-Chef Strache hat heute wieder einmal

bewiesen, was das wirkliche Problem der FPÖ darstellt. Strache kritisiert Missstände, wenn diese aber geändert werden sollen, dann ist die FPÖ auch gegen die nötigen Reformen", so BZÖ-Generalsekretär Christian Ebner zum heutigen Auftritt von Heinz-Christian Strache in der heutigen ORF-Pressestunde. Strache entwickle sich immer mehr zum einzig wahren Nachfolger von Fritz Neugebauer als Reformblockierer Nummer 1. Das BZÖ trete beispielsweise für ein Aussetzen der Wehrpflicht und gegen Zwangsdienste ein, Strache will diese beibehalten. Das BZÖ trete für eine echte Bildungsreform ein, Strache lehnt sogar die gemeinsame Schule ab. "Alles muss besser werden, aber nichts darf sich verändern. Diese FPÖ-Politik kann in der Realität niemals funktionieren", so Ebner.

Der BZÖ-Generalsekretär begrüßt aber auch die Unterstützung der FPÖ für den Untersuchungsausschuss-Antrag von BZÖ-Chef Josef Bucher zur Causa Grasser, den das BZÖ in der nächsten Nationalratssitzung einbringen wird.

